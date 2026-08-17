wolkig, aber kaum Regen21°
DE | FR
burger
Schweiz
Luftfahrt

Drei Menschen per Helikopter aus Schlucht im Wallis gerettet

Die Schlucht war an einigen Passgagen sehr eng.
Die Schlucht war an einigen Passgagen sehr eng.Bild: Air Zermatt

Drei Menschen per Helikopter aus Schlucht im Wallis gerettet

17.08.2026, 18:4217.08.2026, 18:42

Mit einem Helikopter sind am Freitagabend drei Menschen aus der Jolischlucht bei Niedergesteln im Wallis gerettet worden. Ein Rettungsspezialist wurde dafür an einem 50 Meter langen Seil in die teilweise zwei Meter enge Schlucht hinabgelassen.

Die drei Personen hatten die Schlucht nicht mehr aus eigener Kraft verlassen können. Die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO) alarmierte deshalb die Air Zermatt, wie das Helikopterunternehmen am Montag mitteilte. Nach einem Gewitter führte der Jolibach viel Wasser, was den Einsatz zusätzlich erschwerte.

Die Besatzung entdeckte die Blockierten nach längerer Suche unter einem Felsblock. Für die Bergung liess der Pilot einen Rettungsspezialisten der KWRO an einer 50 Meter langen sogenannten Longline zwischen den engen Felswänden hinunter.

Dabei verlor der Pilot den Sichtkontakt zum Retter. Er musste den Helikopter über der bis zu 50 Meter tiefen Schlucht präzise in Position halten und sich vollständig auf dessen Funkanweisungen verlassen.

Der Rettungsspezialist bereitete die drei Personen für den Transport vor. Anschliessend wurden diese am Seil aus der Schlucht geborgen und nach Niedergesteln geflogen. Alle drei blieben unverletzt. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Immer mehr Demenz: Bis 2050 könnte sich der Anteil mehr als verdoppeln
Die Krankheit betrifft einen wachsenden Teil der Bevölkerung. Neue Zahlen zeigen, wie stark das Risiko mit dem Alter steigt.
Der Anteil der Menschen mit Demenz dürfte in der Schweiz in den kommenden Jahrzehnten deutlich steigen. Im Jahr 2000 waren schätzungsweise 1,35 Prozent der Bevölkerung betroffen, 2025 sind es bereits rund 2 Prozent. Bis 2050 könnte der Anteil auf gut 3 Prozent wachsen. Damit wäre er mehr als doppelt so hoch wie zur Jahrtausendwende.
Zur Story