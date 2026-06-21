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Bürgenstock-Gipfel für Flughafen-Störung in Zürich verantwortlich

An Airbus A320-214 aircraft from Swiss International Air Lines (SWISS) at Zurich Airport in Kloten, Switzerland, photographed on 5 June 2019. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Ein Flugzeug des Typs Airbus A320 ...
Der Flughafen Zürich stand am Sonntagmorgen still.Bild: KEYSTONE

Bürgenstock-Gipfel für Flughafen-Chaos in Zürich verantwortlich

Wegen einer technischen Störung stand der Flughafen Zürich am Sonntagmorgen still, mittlerweile können Flugzeuge wieder abheben. Inzwischen ist die Ursache klar.
21.06.2026, 06:4421.06.2026, 11:13

Nach einer technischen Störung bei der Flugsicherung Skyguide ist der Flugbetrieb am Flughafen Zürich am Sonntagmorgen langsam wieder angelaufen. Zuvor war der Luftraum östlich von Bern für mehrere Stunden gesperrt worden.

Der Flugbetrieb werde seit 07.45 Uhr schrittweise wiederhergestellt, sagte Livia Caluori, Mediensprecherin des Flughafens, am Sonntagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Nach Angaben von Skyguide war die Kapazität gegen 8 Uhr noch auf 40 Prozent reduziert.

Störung bei der Flugsicherung

Wie viele Flüge und Passagiere von den Ausfällen betroffen waren, war zunächst unklar. Einige Flüge wurden gemäss Flugplan annulliert.

Grund für die Beeinträchtigungen war eine technische Störung bei der Flugsicherung Skyguide. Diese hatte am Sonntagmorgen den Schweizer Luftraum östlich von Bern geschlossen, wie das Unternehmen mitteilte.

Konkret von der technischen Störung betroffen war das Radarbild im Kontrollzentrum in Dübendorf ZH und im Tower Zürich. Ausgelöst wurde die Störung durch die Einspeisung der Visualisierung der Sperrzone über dem Bürgenstock, erklärt Skyguide in einem weiteren Update. Diese wurde kurzfristig eingespielt, da der Entscheid, dass die Konferenz stattfinden würde, erst am Samstag feststand.

Die Massnahme sei zum Schutz von Passagieren und Besatzungen ergriffen worden. Skyguide berief einen Krisenstab ein. Spezialistinnen und Spezialisten arbeiteten an der Behebung der Störung. (sda)

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Gurgelhals
21.06.2026 07:33registriert Mai 2015
JD Vänce ist schuld. Der hat ja auch schon den letzten Papst auf dem Gewissen.
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