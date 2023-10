Femizid in Emmenbrücke: Mutmasslicher Täter kann sich nicht an 65 Messerstiche erinnern

Auf die Frage des Richters, wie er zu dieser Forderung stehe, antwortete der Beschuldigte: Es tue ihm unendlich leid, was passiert sei. Die Kinder seien ihm sehr ans Herz gewachsen. Er wolle sie auch emotional unterstützen. Dies jedoch auf freiwilliger Basis und nicht im Rahmen der zivilen Klage. Ihm sei keine Verantwortung und Schuld für die Tat zu geben.

In einer zivilen Klage wird seitens der drei Kinder des Opfers eine Genugtuung pro Kind von 70'000 Franken und ein Schadensersatz von rund 10'000 Franken gefordert.

Der Beschuldigte argumentierte, durch die Long-Covid-Erkrankung an starker Schwäche und Energieverlust gelitten zu haben. Ausserdem sei seine Partnerin sehr sportlich gewesen.

Schon 10 Femizide in diesem Jahr – eine Expertin erklärt, wieso es diesen Begriff braucht

Von den Richtern mit den über 60 Messerstichen konfrontiert, brachte der Beschuldigte seine Erinnerungslücke vor. Auch die Messerstiche in Hände und Arme, welche auf eine Abwehrhaltung des Opfers hindeuteten, konnte er sich nicht erklären.

Nach der Tötung machte der Beschuldigte Anstalten, die Leiche zu beseitigen. Nach ein paar Tagen gab der Ex-Mann des Opfers eine Vermisstenmeldung auf, woraufhin sich die Polizei einschaltete. Diese fand schliesslich beim Beschuldigten zuhause den Körper der Frau verpackt in einer Schachtel.

Erst später sei er auf dem Küchenboden liegend wieder zu sich gekommen. Seine Partnerin sei neben ihm gelegen. Er habe erkennen können, wie ihr Arm mit dem Messer in der Hand in Richtung Decke gestreckt war und daraufhin auf ihren eigenen Körper niederging.

Er habe den Versuch unternommen aus der Wohnung zu flüchten, doch seine Partnerin habe ihn überholt, ihm den Weg abgeschnitten und die Haustür verschlossen. Danach könne er sich an nichts mehr erinnern.

Als er ihr nach dem Schlag den Rücken zudrehte, habe er ein metallisches Geräusch vernommen. Seine Partnerin habe nach dem Schmetterlingsmesser in der Schublade gegriffen und gerade auf ihn einstechen wollen, als es ihm gelang, ihren Körper von sich wegzudrehen, sagte er.

Er erinnere sich nur an den Streit mit seiner Partnerin am Morgen der Tat.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Ich habe es satt» – warum dieser Politiker mit Behinderung in den Nationalrat möchte

Lawrow reist in den Iran ++ bis zu 190'000 russische Opfer

«Für meine Prognose wurde ich ausgelacht – schauen wir, wie es in 11 Tagen ausschaut»

Wir waren mit Anna Rosenwasser in der SVP-Hochburg – es endete unschön

Erste israelische Bodentruppen im Gazastreifen ++ WHO: Spitäler nicht evakuierbar

Anna Rosenwasser: «Meiner Agenda sieht man an, dass ich nicht mit der Wahl gerechnet habe»

Wir waren mit Anna Rosenwasser in der SVP-Hochburg – es endete unschön



Anna Rosenwasser geht für die SP Zürich in den Nationalrat. Weil sich die LGBTQ-Aktivistin gerne in ihrer eigenen Bubble bewegt, hat watson mit ihr einen Ausflug in eine SVP-Hochburg gemacht.



Eine schmale Landstrasse, die inmitten von Kuhweiden von Dorf zu Dorf führt: So kennt man das Zürcher Oberland.