Schweiz

Polizeirapport

Tötungsdelikt in Emmenbrücke: Luzerner Polizei findet Leiche



29-Jährige getötet – Luzerner Polizei findet Leiche

Am Sonntag fand die Luzerner Polizei in einer Wohnung die Leiche einer Frau, wie sie in einer Medienmitteilung bekannt gibt. Eine Patrouille der Luzerner Polizei kontrollierte die Wohnung in Emmenbrücke, nachdem sie einen Hinweis erhalten hatten.

Bild: sda

Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet, in dessen Zuge ein 33-jähriger Schweiz in einem Nachbarkanton festgenommen werden konnte. Er steht unter Verdacht, das Tötungsdelikt begangen zu haben.

Beim Opfer handelt es sich um eine 29-jährige Frau mit honduranischer Herkunft, die im Tessin wohnhaft war. Die Verletzungen der Frau sind mutmasslich durch ein Messer entstanden.

Über das Tatmotiv ist noch nichts bekannt. Wie die Polizei weiter mitteilt, seien Ermittlungshandlungen aufgenommen worden. (saw)

Mehr Polizeirapporte: Alle Artikel zum Thema Polizeirapport

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung