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Feuer im Luzerner Hotel Continental Park beschädigt 19 Zimmer

Feuer im Luzerner Hotel Continental Park beschädigt 19 Zimmer

Das Feuer vom Sonntagabend im Luzerner Hotel Continental Park hat 19 Zimmer beschädigt. Diese befinden sich alle im Dachstock.
20.07.2026, 20:5220.07.2026, 20:52

Der untere Gebäudeteil mit 67 Zimmern ist nach Hotelangaben vom Brand nicht betroffen. Verletzt wurde lediglich ein Feuerwehrmann leicht am Arm. Gäste und Personal blieben unversehrt.

Feuerwehrleute der Feuerwehr der Stadt Luzern bekaempfen einen Brand im Hotel Continental Park, am Sonntag, 19. Juli 2026 in Luzern. (KEYSTONE/Andreas Becker)
Das Hotel in Luzern brannte am Sonntagabend.Bild: keystone

Die evakuierten Hotelgäste wurden durch ein Care-Team betreut und in anderen Hotels untergebracht, wie es in einer Mitteilung des Hotels vom Montagabend hiess. Der Hotelbetrieb im nicht betroffenen Gebäudeteil Continental an der Murbacherstrasse werde weitergeführt. Auch das Restaurant Bellini Locanda Ticinese nehme seinen Betrieb wieder auf.

Die Feuerwehr hatte den Brand im Dachgeschoss des Hotels noch am Sonntagabend unter Kontrolle gebracht. Eingegangen war der Alarm bei der Feuerwehr um 19.39 Uhr, wie ihr Sprecher Marcel Spengler der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Demnach wurden 60 Personen aus dem Hotel und teilweise aus Nebenhäusern evakuiert.

An dem Grosseinsatz an der Murbacherstrasse in der Nähe des Luzerner Bahnhofs waren laut Spengler rund 120 Personen mehrerer Feuerwehren beteiligt. (sda)

Feuer in Luzerner Hotel unter Kontrolle - Feuerwehrmann leicht verletzt
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