Der Brand scheint im Dachstock des Hotels Continental Park ausgebrochen zu sein. Video: watson/x.com/ewan_jones

Feuer in Luzerner Hotel unter Kontrolle - Feuerwehrmann leicht verletzt

Die Feuerwehr hat den Brand im Luzerner Hotel Continental Park noch am Sonntagabend unter Kontrolle gebracht. Das Feuer wütete im Dachgeschoss, wo mehrere Gästezimmer betroffen waren.

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Rettungskräfte stehen im Einsatz. Bild: zvg

Ein Feuerwehrmann wurde leicht am Arm verletzt und in einem Spital behandelt, wie die Feuerwehr der Stadt Luzern in der Nacht auf Montag in einem Communiqué schrieb.

Die Feuerwehr hat den Brand noch am Abend unter Kontrolle gebracht. Bild: zvg

Demnach wurden 60 Personen aus dem Hotel und teilweise aus Nebenhäusern evakuiert. Sechs Personen und zwei Feuerwehrleute seien vorsorglich auf mögliche Rauchbeeinträchtigungen untersucht worden.

Rauch über den Dächern von Luzern. Bild: zvg

Der Alarm ging um 19.39 Uhr bei der Feuerwehr der Stadt Luzern ein, wie ihr Sprecher Marcel Spengler der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntagabend sagte.

Gegen 22 Uhr sei das Feuer unter Kontrolle gewesen, aber noch nicht gelöscht. Ein Übergriff auf weitere Häuser konnte laut Mitteilung verhindert werden.

An dem Grosseinsatz an der Murbacherstrasse in der Nähe des Luzerner Bahnhofs waren laut Spengler rund 120 Personen mehrerer Feuerwehren beteiligt. (sda)