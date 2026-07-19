Der Brand scheint im Dachstock des Hotels Continental Park ausgebrochen zu sein. Video: watson/x.com/ewan_jones

Feuer in Luzerner Hotel unter Kontrolle - Keine Verletzten

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Rettungskräfte stehen im Einsatz. Bild: zvg

Die Feuerwehr hat den Brand im Luzerner Hotel Continental Park noch am Sonntagabend unter Kontrolle gebracht. Das Feuer wütete im Dachgeschoss, wo mehrere Gästezimmer betroffen waren. Verletzt wurde niemand, Hotelgäste und Personal wurden rechtzeitig evakuiert.

Die Feuerwehr versucht den Brand unter Kontrolle zu bringen. Bild: zvg

Der Alarm ging um 19.39 Uhr bei der Feuerwehr der Stadt Luzern ein, wie ihr Sprecher Marcel Spengler der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntagabend sagte. Gegen 22 Uhr sei das Feuer unter Kontrolle gewesen, aber noch nicht gelöscht.

Rauch über den Dächern von Luzern. Bild: zvg

An dem Grosseinsatz an der Murbacherstrasse in der Nähe des Luzerner Bahnhofs waren laut Spengler rund 120 Personen mehrerer Feuerwehren beteiligt. (sda)