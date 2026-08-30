Teile einer Solaranlage nach Brand in Hochdorf LU verweht

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Beim Grossbrand am Samstag in der Gemeinde Hochdorf LU sind Kleinteile einer Photovoltaik-Anlage weitherum verweht worden. Die Partikel seien für Mensch und Tier gesundheitlich unbedenklich, teilte die Gemeinde mit.

Der Wind trug die Kleinteile demnach insbesondere in nordöstliche Richtung. Einzelne Teile der Solaranlage gelangten bis ins Gebiet der benachbarten Gemeinde Hohenrain.

Finderinnen und Finder können die Kleinteile einsammeln und über den normalen Hauskehricht entsorgen, wie die Gemeinde Hochdorf am Wochenende mitteilte. Auf den direkt an den Schadenplatz angrenzenden Wiesen sammeln die Landwirte die Partikel in Absprache mit der Feuerwehr selbst ein und entsorgen sie fachgerecht.

In der Nacht auf Samstag war der Grossbrand in einer Sägerei ausgebrochen, welche sich zwischen den Ortschaften Urswil und Ligschwil befindet. Bis zu 130 Feuerwehrleute standen im Einsatz und bekamen den Brand bis zum Morgen unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. (sda)