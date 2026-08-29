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Polizeirapport

Raser im Uetlibergtunnel auf der A3 mit 189 km/h geblitzt

Polizeirapport

Autofahrer rast mit 189 Km/h durch den Uetlibergtunnel – und ist seinen Führerausweis los

29.08.2026, 12:3129.08.2026, 12:31

Die Zürcher Kantonspolizei hat in der Nacht auf Samstag einen Autofahrer gestoppt, der mit 189 km/h durch den Uetlibergtunnel auf der Autobahn A3 gerast ist. Dem 46-jährigen Mann wurde der Führerausweis an Ort und Stelle abgenommen.

Der Autolenker war von Zürich-West in Richtung Chur unterwegs, als er die Messstelle mit massiv überhöhter Geschwindigkeit passierte, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Auf dem Streckenabschnitt auf Gemeindegebiet von Stallikon ZH gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

Eine Patrouille hielt den Fahrer bei der Ausfahrt Wollishofen an – und nahm ihm den Führerausweis noch vor Ort ab. Wegen der hohen Geschwindigkeitsüberschreitung zeigt die Polizei den Mann bei der Staatsanwaltschaft wegen eines Raserdelikts an. (sda)

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