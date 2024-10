Hackerangriff verursacht Login-Probleme bei diversen Schweizer Medien

Ein Hackerangriff hat die gemeinsame Login-Plattform «OneLog» zahlreicher Schweizer Medienhäuser lahmgelegt. Laut Mitteilung des Verlagshauses Tamedia ist die Anmeldung via «OneLog» seit Donnerstag nicht mehr möglich. An einer Lösung werde mit Hochdruck gearbeitet. Betroffen sind gemäss Inside Paradeplatz unter anderem die Logins von SRG-Plattformen, beim Blick und bei den Tamedia-Zeitungen wie dem «Tages-Anzeiger» und «20 Minuten». (dab/sda)

Wie die Kiosk-Gruppe Valora zum grössten Brezel-Produzenten der Welt wurde

Ob klassisch oder als Bissen: Laugenbackwaren sind weltweit gefragt. Und sie sollen ab 2025 auch in der Schweiz in ganz neuer Form erhältlich sein.

Brezel sind gefragt, nicht nur in München, und nicht nur am Oktoberfest. Das salzige Gebäck, dessen Anfänge bis ins Mittelalter zurückreichen und dessen typische Form mit den zwei symmetrisch verschlungenen Teigsträngen der Bäcker-Zunft als Emblem dient, erfreut sich wachsender Nachfrage. In Europa, aber vor allem auch in den USA.