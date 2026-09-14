Verleger Jürg Marquard ist mit 81 Jahren gestorben

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Der Schweizer Medienunternehmer Jürg Marquard ist tot. Er starb am Montag im Alter von 81 Jahren nach einer schweren Krankheit in Zürich. Marquard galt als einer der erfolgreichsten Selfmade-Unternehmer im Schweizer Mediensektor.

Jürg Marquard sei sanft eingeschlafen, erfuhr die Zeitung «Blick» am Montag aus dem engsten Umfeld der Familie des Verstorbenen. Die Ehefrau des Verstorbenen, Raquel Marquard, bestätigte dem Schweizer Radio und Fernsehen SRF den Todesfall.

Jürg Marquard im Jahr 2005. Bild: KEYSTONE

Marquard war Gründer und Inhaber der Marquard Media Gruppe. Über Jahrzehnte hinweg prägte der Verleger und Investor den Zeitschriftenmarkt im deutschsprachigen Raum und in Osteuropa.

1965 gründete Marquard die Jugendzeitschrift «Pop». Nebenbei arbeitete er als Moderator für Radio und Fernsehen. Auf dem deutschsprachigen Zeitschriftenmarkt gelang ihm 1981 mit der Herausgabe der deutschsprachigen «Cosmopolitan» ein Erfolg.

Als Co-Produzent und Jurymitglied der erfolgreichen SRF-Fernsehshow «Traumjob» wurde Marquard 2005 in der Öffentlichkeit bekannt. Ab 2019 trat er als Investor in der Sendung «Die Höhle der Löwen Schweiz» in Erscheinung und förderte dort junge Unternehmerinnen und Unternehmer. (sda)