Der Weltwoche-Journalist, die Edelprostituierte und was daraus wurde



Bild: Uwe Hauth Photography, Berlin

Man stelle sich vor, man geht an ein Geschäftsessen mit einem Kunden. Das Gespräch läuft gut, man ist sich sympathisch und plaudert auch bald mal über Persönliches. Ein paar Tage oder Wochen später liest man über die ausgetauschten Intimitäten in der Zeitung. Genauer gesagt in der Weltwoche. Glaubt man Salomé Balthus, ist dies genau so geschehen.

Die Edelprostituierte und Kolumnistin Salomé Balthus wurde dieses Jahr einer breiten Öffentlichkeit bekannt, weil Roger Schawinski sie vor laufender Kamera fragte, ob sie als Kind von ihren Eltern missbraucht wurde. Der Fall wurde in den Medien breit diskutiert, auch weil Balthus von ihrem damaligen Arbeitgeber, der «Welt», danach gefeuert wurde.

Die Wogen haben sich mittlerweile geglättet, Schawinski und seine gleichnamige Talksendung wurden abgesetzt – aus Spargründen.

Nun erregt Klara Johanna Lakomy, wie Balthus mit richtigem Namen heisst, wieder die Gemüter. Vorerst aber nur auf Twitter. Dort fand sich gestern Abend zur späten Stunde dieser Tweet:

Sehr geehrte @Weltwoche , Ihr Autor Roman Zeller hat über mich und ein "Rendezvous" mit mir geschrieben. Er hatte mich rein privat als Escort gebucht. Für eine Zusammenarbeit mit Ihrer Zeitung stand ich nicht zur Verfügung. https://t.co/hp9GTZrxET — Salomé Balthus (@Salome_herself) December 5, 2019

Balthus beschuldigt den Weltwoche-Journalisten Roman Zeller, eine Geschichte über ein Treffen der Beiden ohne ihr Einverständnis niedergeschrieben und nun veröffentlicht zu haben.

Zeller habe sie in Berlin privat als Escort gebucht, nachdem er monatelang versuchte, ein Interview mit ihr zu führen.

PS es war kein Sex-Date. Herr Zeller wollte mich „rein privat“ kennenlernen, nachdem ich monatelang Interviews etc. abgelehnt hatte. Ich ließ mich darauf ein, weil er mir ein bisschen leid tat... die Bedingung war, dass das Gespräch nicht journalistisch verwendet wird. — Salomé Balthus (@Salome_herself) December 5, 2019

Balthus willigte ein, weil «er mir ein bisschen leid tat». Bedingung sei jedoch gewesen, dass das Gespräch nicht journalistisch verwendet würde. Daran hielt sich Zeller offensichtlich nicht.

Intimitäten bei Rotwein und Kalbskotelett

Bei dem dreiseitigen Artikel handelt es sich um eine Nacherzählung des Treffens aus der Sicht Zellers. Seiner Ansicht nach war es ein Gespräch «über Kunst, Philosophie und Sex».

Die Beiden trafen sich in Berlin und gingen in ein vornehmes Restaurant. Dort sprachen sie bei Rotwein und Kalbskotelett über Schawinski, ein bisschen über Nietzsche und viel über Sex. Darüber, wie Balthus als 26-Jährige zu ihrem Beruf gekommen ist und wie der Sex mit den Kunden so abläuft. Dabei gab sie sehr viel Persönliches preis.

Zeller beschreibt auch, wie Balthus ihm immer näher gekommen sei. Als er ihr das Duzis anbot, hätte sie mit folgenden Worten abgelehnt: «Wenn ich dich jetzt duze, habe ich weniger Respekt, und das macht mich nur noch schärfer. Ich sag’s nur. Wir müssen aufpassen.»

Verletzung des Journalistenkodex

Die Weltwoche war auch nach mehreren Versuchen nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Gegenüber «20 Minuten» sagte Roger Köppel, Chefredaktor der Weltwoche:

«Roman Zeller hat sich korrekt als Weltwoche-Journalist zu erkennen gegeben und einen geradezu euphorischen Artikel über eine sehr intelligente Frau geschrieben.»

Die Reaktionen auf Twitter fallen hingegen ganz anders aus. Die Meisten fordern eine Anzeige gegen Zeller und finden sein Verhalten eines Journalisten unwürdig.

Das nächste Rendezvous mit Herrn Zeller hat dann wohl der Anwalt. — 𝔻𝕒𝕚𝕝𝕪𝕂𝕒𝕗𝕗𝕖𝕖 (@DailyKaffee) December 5, 2019

Er hat bezahlt, er darf mit dir machen, was immer ihm beliebt. 🤬



Hoffentlich wird das richtig teuer für ihn! Viel Erfolg für dich. — die Minnatriumsulfat (@dieMinna) December 5, 2019

WTF? @Weltwoche, geht's noch bei euch? Schonmal was von journalistischer Ethik gehört? Ihr könnt froh sein, wenn ihr nicht wegen Verletzung von Persönlichkeitsrechten verklagt werdet!!! — Aya Velázquez (@aya_velazquez) December 5, 2019

Sollte Balthus Zeller tatsächlich nur unter der Bedingung, dass das Gespräch nicht journalistisch verwendet wird, getroffen haben, so würde das auf jeden Fall eine Verletzung des Journalistenkodex darstellen.

Unter Punkt 7.1 – «Schutz der Privatsphäre» steht nämlich:

Jede Person – dies gilt auch für Prominente – hat Anspruch auf den Schutz ihres Privatlebens. Journalistinnen und Journalisten dürfen im Privatbereich keine Ton-, Bild- oder Videoaufnahmen ohne Einwilligung der Betroffenen machen (Recht am eigenen Bild und Wort).

Weiter steht unter Punkt 4.5 – «Interview»:

«Das Interview basiert auf einer Vereinbarung zwischen zwei Partnerinnen / Partnern, welche die dafür geltenden Regeln festlegen. [...] Im Normalfall müssen Interviews autorisiert werden. Ohne ausdrückliches Einverständnis des Gesprächspartners sind Medienschaffende nicht befugt, aus einem Gespräch nachträglich ein Interview zu konstruieren.

Ob es zu einer Anzeige kam oder kommen wird, ist bis jetzt nicht bekannt.

