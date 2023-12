Fast 7000 Haushalte werden nicht mehr von der Serafe-Abgabe befreit

Zoff in Asyl-«Arena»: «Würde mich schämen, wenn ich in einer Sendung so viel lügen würde»

Saras Geschichte zeigt, was in der Schweiz in puncto Familie alles falsch läuft

Sara ist zweifache Mutter und musste ihren Job für die Kinder aufgeben. Ihr Mann ist Anwalt, sie sind in einer privilegierten Situation. Trotzdem entschied sich das Paar dazu, die Schweiz zu verlassen.

Sara hat einen Master in Biomedizin. Ihr Mann verdiente 180'000 Franken Brutto im Jahr. Christian arbeitete als Anwalt bei Baker McKenzie in Zürich. Das Paar hat zwei Kinder in die Welt gesetzt – Roméo (3,5) und Romy (1,5). Die beiden wachsen aber nicht in der Schweiz auf. Grund dafür seien die mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie der gesellschaftliche Druck auf Familien – insbesondere mit Kleinkindern, wie Sara gegenüber watson sagt.