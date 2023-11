900 Stellen in Gefahr? SRG warnt vor Halbierungs-Initiative

SRG-Generaldirektor Gilles Marchand wird mit folgenden Worten zitiert: «Eine weitere Schwächung der SRG würde sich mit Sicherheit negativ auf die Qualität der Programmleistungen auswirken, und zwar in allen Regionen.» (jaw)

Die SRG bezeichnet die Halbierungs-Initiative in der Medienmitteilung als radikal und hält auch von dem Gegenvorschlag des Bundesrats nicht viel. «Sie (die Senkung auf 300 Franken) schiesst über das Ziel hinaus und hätte massive Konsequenzen.» Massiv heisst in dem Falle laut SRG: 900 Stellen, die insgesamt ab 2027 abgebaut werden müssten.

Anfangs November präsentierte Bundesrat Albert Rösti die Gegenmassnahmen zur Halbierungs-Initiative. Gemäss Plan des Bundes soll die Serafe-Gebühr Stück für Stück auf 300 Franken gesenkt werden. Nun reagierte die SRG erstmals auf die Pläne. In einer Medienmitteilung heisst es:

Bei der Kollision zwischen einem Auto und einer Zugkomposition der Frauenfeld-Wil-Bahn ist am Freitagabend in Frauenfeld ein Autofahrer schwer verletzt worden. Die Feuerwehr musste den 85-Jährigen aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst transportierte ihn in ein Spital.