Brotz-Vertreter Mario Grossniklaus will die SRF-«Arena» nicht übernehmen

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Seit klar ist, dass Moderator Sandro Brotz das SRF verlassen wird, brodelt die Gerüchteküche: Wer übernimmt künftig die Moderation der «Arena», der wohl bekanntesten Polit-Diskussionssendung der Schweiz? Nun ist klar: Mario Grossniklaus wird es nicht. Dies gab der Moderator am Donnerstag auf Linkedin bekannt.

Mario Grossniklaus wird nicht die SRF-«Arena» übernehmen. Bild: SRF/Gian Vaitl

Wenn die Gerüchteküche brodelt, sollte man Klarheit schaffen: «Nein, ich werde mich nicht auf die Nachfolge meines geschätzten Kollegen Sandro Brotz bewerben», schreibt Grossniklaus. Er wolle sich auf die Wahlleitung von SRG und SRF fokussieren, schreibt er – «die wohl grösste und spannendste Aufgabe in meiner bisherigen Karriere».

Zuletzt Vertreter von Brotz

Mario Grossniklaus galt für viele als logischer Nachfolger von Sandro Brotz. Der 49-Jährige moderiert die «Arena» seit 2024 einmal im Monat, um Brotz zu entlasten. Dass er nun im Zentrum der Gerüchte steht, verstehe er als Wertschätzung für seine Arbeit, schreibt Grossniklaus. Es sei eine «wunderbare Aufgabe», die er nach wie vor gerne mache.

Der bisherige Moderator Sandro Brotz hatte am Dienstag bekannt gegeben, SRF nach 14 Jahren per Ende März zu verlassen. Er wird zum «Blick» wechseln, wo er einen Video-Podcast übernehmen wird. Die «Arena»-Moderation hatte er 2019 von Jonas Projer übernommen. Wer nun Brotz etwa ab Mitte Januar beerben wird, bleibt unklar. SRF erklärte am Dienstag gegenüber watson, man wolle sich derzeit noch auf eine geordnete Übergabe fokussieren. (dab)