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Polizei nimmt Verdächtigen nach Stichwaffenangriff in Zürich fest

Polizei nimmt Verdächtigen nach Stichwaffenangriff in Zürich fest

10.06.2026, 18:4510.06.2026, 18:45

Die Polizei hat am Mittwoch einen 55-jährigen Mann in Zürich verhaftet. Er steht unter Verdacht, am Nachmittag einen 31-Jährigen bei einer Auseinandersetzung im Kreis 11 am Sandacker mit einer Stichwaffe verletzt zu haben, wie die Stadtpolizei mitteilte.

Eine entsprechende Meldung ging um 14.30 Uhr bei der Stadtpolizei ein, wie es hiess. Der mutmassliche Täter, ein syrischer Staatsangehöriger, habe an seinem Wohnort festgenommen werden können. Der Tathergang und die Hintergründe seien noch unklar. Ermittlungen seien im Gange.

Der 31-Jährige wurde am Tatort mit Schnittverletzungen aufgefunden und von der Sanität ins Spital gebracht, wie die Stadtpolizei weiter schrieb. (sda)

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