Gemeindepolizist klaut beim Self-Checkout in der Migros – freigestellt

Nachdem ein Polizist der Gemeinde Binningen BL beim Diebstahl erwischt worden war, wurde er noch am gleichen Tag freigestellt. Er reichte daraufhin die Kündigung ein.

Mehr «Schweiz»

In Binningen BL hat ein Gemeindepolizist in Uniform bei der Self-Scanning-Kasse in einer Migros-Filiale Waren von unbekanntem Wert gestohlen. Der Fall ereignete sich bereits vor einigen Monaten, wurde aber erst jetzt bekannt, wie Recherchen von Prime News zeigen.

Der für die Polizei zuständige Gemeinderat Marc Schinzel erklärt gegenüber dem Portal, dass die Gemeinde über einen Warendiebstahl eines Gemeindepolizisten Kenntnis erhalten habe. Daraufhin hätten seine Vorgesetzten ihn sofort damit konfrontiert. Zudem wurde er noch am gleichen Tag freigestellt.

Beim Betroffenen handle es sich um einen langjährigen Gemeindepolizisten, heisst es weiter. Er habe seinen Dienst loyal erfüllt. Schliesslich habe er selbst die Kündigung eingereicht und das Arbeitsverhältnis beendet, führt Schinzel aus.

Als Grund, warum die Gemeinde den Vorfall bisher nicht kommuniziert hat, erklärt Schinzel, dass man sich zwar bewusst sei, dass ein öffentliches Interesse an der Integrität der Mitarbeitenden der Polizei bestehe. Aber: «Wir kommunizieren grundsätzlich nie über die Auflösung von Arbeitsverhältnissen. Unabhängig davon, ob die Kündigung vom Arbeitgeber oder vom Arbeitnehmer ausgeht.»

Die Arbeit der Polizei werde generell sehr geschätzt. Der Verstoss gegen das Recht sei nicht toleriert worden, man habe unverzüglich gehandelt. Das sei das Wichtigste, so Schinzel. Mittlerweile wurde die Stelle zudem wieder besetzt. (vro)