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Migros stellt sich im Online-Geschäft neu auf

Florian Teuteberg.
Florian Teuteberg.Bild: migros

Migros stellt sich im Online-Geschäft neu auf – das willst du wissen

Die Migros richtet das Online-Geschäft neu aus. Das Unternehmen wird künftig als eigenständige Einheit im Geschäftsfeld «Online Retail» geführt.
15.09.2026, 13:3215.09.2026, 13:32

Entsprechend wird auch der Verwaltungsrat mit E-Commerce-Expertise gestärkt, wie der Migros-Genossenschafts-Bund am Dienstag mitteilte. So übernimmt Florian Teuteberg, CEO und Mitgründer von Digitec Galaxus, das Präsidium. Teuteberg ist bereits seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats von Migros Online.

Neu ins Gremium gewählt wurden zudem Oliver Herren, Mitgründer von Digitec Galaxus und Chief Innovation Officer, sowie Hendrik Blenken Blijdenstein, der für den kommerziellen Bereich verantwortlich ist.

Der Verwaltungsrat wird weiter durch Mario Irminger, Präsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes, und Peter Diethelm, CEO der Migros Supermarkt AG, verstärkt. Beide sollen die Verbindung zur Migros-Gruppe und zum Supermarktgeschäft sicherstellen.

Im Zuge der Neubesetzungen scheiden Matthias Wunderlin, bisheriger Präsident von Migros Online, sowie Reto Sopranetti und Michel Gruber aus dem Verwaltungsrat aus.

Online-Geschäft bleibt selbständig

Mit der Neubesetzung will Migros Online die strategische Weiterentwicklung und die Integration innerhalb der Migros-Gruppe vorantreiben und künftig die Bedürfnisse der Online-Kundschaft noch gezielter erfüllen. Die Schärfung der strategischen Ausrichtung sei notwendig, da der Online-Lebensmittelhandel andere Erfolgsfaktoren habe als das stationäre Geschäft.

Dazu wird Migros Online als unabhängige Einheit im neu geschaffenen Geschäftsfeld «Online Retail» geführt, welches das bisherige «Non Food» ablöse. Die Einheit «Online Retail» umfasst Migros Online und Digitec Galaxus. Die drei anderen Geschäftsfelder «Food Retail», «Gesundheit» und «Finanzdienstleistungen» bleiben bestehen. (sda/awp)

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