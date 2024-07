A13 nach Reparaturen wieder befahrbar

Auch der Simplonpass ist ab Freitagabend 18.00 wieder offen. Dieser war seit Samstag wegen Murgängen gesperrt. Da am Wochenende wieder Regen bevorsteht, beobachtet das Astra die Lage genau. Die Behörden erwarten von den wiedereröffneten Strassen eine Entlastung der Gotthard-Autobahn und der Strecke am Grossen St. Bernhard.

In mehreren Teilen der Schweiz kam es am und seit dem Wochenende zu schweren Unwettern. Im Tessin gab es massive Erdrutsche und Überschwemmungen. Auch das Wallis kämpfte erneut mit Wassermassen. Hier sind alle aktuellen Entwicklungen in der Übersicht.

(rbu/hah/lak/con/sda)