Pendlerinnen und Pendler mussten am Mittwochmorgen Geduld haben. Bild: KEYSTONE

Pendlerchaos beendet – Strecke Olten-Zürich ist wieder befahrbar

Zahlreiche Pendlerinnen und Pendler brauchten am frühen Mittwochmorgen viel Geduld: Wegen einer heruntergerissenen Fahrleitung am Bahnhof Däniken SO fielen die Züge zwischen Olten und Aarau während Stunden aus.

Die Einschränkungen auf der Bahnstrecke Olten-Zürich sind nach einer Fahrleitungsstörung am frühen Mittwochmorgen kurz vor 14 Uhr wieder vollständig aufgehoben worden.

Der Grund für den Streckenunterbruch zwischen Olten SO und Aarau war eine heruntergerissene Fahrleitung im Bahnhof Däniken SO. Die Leitung sei von einem Cargo-Zug um 03.21 Uhr beschädigt worden, sagte SBB-Sprecher Bas Vogler auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Eine Info-Tafel am Zürcher Hauptbahnhof. Bild: keystone

In der Folge wurde der Bahnverkehr zwischen Olten und Aarau für den Pendlerverkehr unterbrochen. Betroffen waren die Linien IC1, IC3, IC5, IC8, IR16, IR35, IR37, RE12, S23, S26 und S29.

Die Reparaturarbeiten sind nun aber abgeschlossen, hiess es auf der Webseite der SBB. Trotzdem müsse noch mit vereinzelten Ausfällen und Umleitungen gerechnet werden. (pre/con/sda)