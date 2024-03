Die MusicStars auf der Bühne. Bild: SRF/Mirco Rederlechner

Katharina Michel ist der MusicStar 2024! 🤩 Das war das MusicStar Revival

Heute Abend hat das SRF Retro-Vibes ausgestrahlt: Die Sänger und Sängerinnen von MusicStar standen 20 Jahre nach der ersten Staffel wieder auf der Bühne. watson war nostalgisch und hat mitgetickert.

Wir sind im Jahr 2004. Im Radio laufen Ushers «Yeah!» und «This Love» von Maroon 5 (bitte gerngsche für die Ohrwürmer) auf und ab. Stars flanieren mit Capri-Hose oder super kurzen Jeans-Röcken, die knapp auf der Hüfte sitzen, über den roten Teppich. Der beliebteste Handy-Hersteller ist Nokia und unsere Zimmerwände zieren wahlweise Poster von Jude Law oder Angelina Jolie – damals dem Sexiest Man Alive und der Sexiest Woman Alive.

Und in der Schweiz flimmert der vielleicht letzte Gassenfeger über die heimischen Bildschirme: MusicStar. Am Samstagabend, 20 Jahre später, kehrte die Schweizer Casting-Show für ein einmaliges Wiedersehen zurück. Wir waren aufgeregt, wie damals. Und fieberten mit Carmen Fenk, Baschi und Co.

Katharina Michel gewinnt

Beim Comeback ist Katharina Michel zur Siegerin 2024 gekürt worden. In der Revival-Ausgabe traten acht ehemalige Kandidaten erneut zum Wettbewerb an.

Neben Michel kamen auch die früheren Sternchen Carmen Fenk, Salome Clausen, Fabienne Louves, Sebastian «Baschi» Bürgin, Daniel Kandlbauer, Börni Höhn und Leo Ritzmann zu Auftritten. Auch die einstigen Juroren Arabella Kiesbauer, Chris von Rohr und Detlef D! Soost waren mit von der Partie.

Die Kandidaten entschieden gemeinsam, dass Michel den Titel gewinnen sollte. Sie war im Jahr 2009 die letzte «Music-Star»-Siegerin. Danach wurde die Show eingestellt. «Wahnsinn. Für mich sind aber sowieso alle Sieger», kommentierte Michel ihren Gewinn. Auch die Juroren waren von Michels Auftritt begeistert. «Ich bin total geflasht», sagte etwa Kiesbauer nach Michels Auftritt.

Für ihren Sieg erhält sie zehntausend Franken als Spende für einen wohltätigen Zweck. Michel will das Geld dem Inklusionsprojekt für Menschen mit Beeinträchtigung Blindspot Bern spenden, wie sie in der Sendung ankündigte.

Die acht Teilnehmenden performten alle live einen Song auf der Bühne und hörten sich wie in guten alten Zeiten das Urteil der Jury an, die aus Chris von Rohr, Arabella Kiesbauer und Detlef D. Soost bestand. Am Ende konnten die Teilnehmenden ihren eigenen Sieger oder Siegerin küren. Die meisten Stimmen hat die Bernerin Katharina Michel geholt und wurde somit zum zweiten Mal – nach der vierten MusicStar Staffel 2009 – zur Siegerin gekürt.

Teils erfolgreicher als Tagesschau

Vor 20 Jahren wurde die Show erstmals ausgestrahlt. Sie erreichte mit zeitweise gegen 1,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern Rekordquoten und war teils erfolgreicher als das SRF-Flaggschiff «Tagesschau». Die Show schaffte es, regelmässig zum Thema auf der Arbeit oder auf Pausenplätzen zu werden.

Die Show basierte auf dem österreichischen Format «Starmania» und folgte auf ähnliche Sendungen in Deutschland wie «Popstars» (2000) und «Deutschland sucht den Superstar» (2002) zur besten Sendezeit am Samstagabend. Die Schweizer «Music Star»-Ausgabe verblasste mit der Zeit, bis sie wegen sinkenden Quoten eingestellt wurde.

Zu dauerndem Erfolg schaffte es vorallem «Music Star»-Teilnehmer Sebastian Bürgin alias «Baschi». Obwohl er nur Sechster wurde, schaffte er schliesslich den Durchbruch. (sda)

Der Liveticker

Hier kannst du die Sendung noch einmal mit unseren Kommentaren Revue passieren lassen:

Schicke uns deinen Input Und jetzt die Tagesschau! von Salome Woerlen Just kidding. Der Liveticker ist hier zu Ende. Schön, seid ihr mit dabei gewesen und Gute Nacht! So, das war es. von Yasmin_Mueller Mein Fazit: Lineares Fernsehen ist zäh. Aber die Show war irgendwie perfekt fürs Herz und die Seele.



Tolle Show. Merci!



Danke, dass ihr mit dabei wart. 23:14 Uhr: von Biko Ich fand es zuerst "na ja" und bin nun bis jetzt, voll dabei. Baschi, Fabienne, Salome, Kandlbauer und einfach alle, auch die Jury ... TOLL. Seit langem wiedermal Live-TV geschaut. Sympathisch! Kathariiiiiina! Was für eine Überraschung! von Salome Woerlen D'Kätle gewinnt MusicStar zum zweiten Mal!



«Hätte es cooler gefunden, hätte es keinen Sieger gegeben», sagt sie dazu.



Haha. Recht hat sie. Ui, die Musik bei der Entscheidung von Salome Woerlen Macht mich immer noch genauso nervös wie vor 20 Jahren. Wer gewinnt? Das tippt die Jury von Salome Woerlen Chris von Rohr tippt auf «Baschi-Bär». Arabella will keinen Namen nehmen, Detlef glaubt an Fabiennes Sieg.



Abstimmen taten aber allein die acht Teilnehmenden. Es bleibt spannend! 23:07 Uhr: von kaderschaufel Ich bin für Carmen. Fabienne war zwar mit Abstand am professionelsten, aber auch etwas steril. 23:06 Uhr: von die_flotte_Otte Also Nemo....wow. Diesen sehr anspruchsvollen Song live so zu performen...chapeau 23:00 Uhr: von Joshua Schlunegger (1) Fabienne wird gewinnen... Uf jede fall Nemo einfach richtig geil! von Yasmin_Mueller An der Choreo muss Nemo noch ein bisschen schrauben. Ansonsten: 12 Points. Viel Liebe für diese rosa Wolke. Fantastisch. Mann, ich freue mich auf Malmö fast so sehr wie damals amix auf MusicStar. Chum etz, Nemo! von Salome Woerlen Dich hätte ich jetzt gern live gehört.



Am ESC kannst du imfall dann nicht Playback singen, gell.



WAS? «Live gesungen», sagt Sven Epiney. Glauben wir das? Sollte das tatsächlich so sein, dann hallo 12 Punkte! Wer wird gewinnen? von Salome Woerlen Stimm' ab! Wer wird MusicStar 2024? Carmen Fenk Leo Ritzmann Katharina Michel Baschi Fabienne Louves Börni Daniel Kandlbauer Salome Clausen 1 Highlight der Sendung von Lara Knuchel Salome hat erstaunlich gut abgeliefert und kriegt von Arabella Kiesbauer das beste Feedback ever: den grossen Respekt für ihre Entscheidung, nicht mehr im Rampenlicht stehen zu wollen. Und dass ihr jemand aus der Seele spricht, zeigt sich an Salomes Tränen (und Svens, der übrigens fantastisch Walliserdeutsch spricht, man ist neidisch).



Wollen wir über das Lowlight – den abgespaceten Gölä im UFO – eigentlich noch sprechen? Bravo an die Jury von Salome Woerlen Ein grosses Lob an dieser Stelle an die Jury. Sehr viel Respekt, sehr viel Nostalgie und sehr viel Mitgefühl. I love it. 22:43 Uhr: von die_flotte_Otte Salome, immer noch eine sympathische und v.a. authentische Frau, sone cooli Socke. Mutig nach einem Jahr zu sagen, das ist nicht das was ich möchte. V.a. nach dem riise Hype um sie. Jetzt, wo Salome Gumpu auf der Bühne steht, kann ich endlich meinen Fun-Fact bringen von Yasmin_Mueller Auf Wiki heisst es, dass Salome aus Glis im Wallis komme. Und beim Eintrag von Glis steht, dass es dort im Winter 78 Tage keine Sonne gibt.



Und zwar vom 12. November bis zum 29. Januar.



Keine Sonne. RESPECT von Salome Woerlen Gesanglich auch heute Abend nicht die Stärkste, aber Chapeau, dass sie auf die Bühne zurückgekommen ist und so abrockt!



«E richtigi Rampesau!», grölt Corsin neben mir. 22:39 Uhr: von Sergio Minnig An den Sieg von Salome erinnere ich mich noch ganz genau. Überglückliche Menschen säumten die walliser Strassen, das Bier floss in Strömen und alle lagen sich mit Tränen in den Augen in den Armen … oder was das doch der Cup-Gewinn des FC Sion? 22:39 Uhr: von kaderschaufel Michelle Halbherr, das Platzspitzbaby, war ja auch MusicStar Kandidatin. Wäre interessant, von ihr zu hören. Yesss, meine Favoritin! von Salome Woerlen Salome! Sie wurde während der Sendung oft für ihre Gesangsskills kritisiert. «Das het mich angegurkt!»



Bin gespannt auf ihren Auftritt!



(Auch ihre Single hatte ich gekauft) Kann sich noch jemand an Sandro Dietrich erinnern? von Salome Woerlen «Du teilsch d'Emotione, de Schweiss und d'Träne.» Sandro Dietrich über seine Zeit bei MusicStar und seine enge Freundschaft mit MusicStar Teilnehmer Brian.



Ich sag' nur: «Bala Banana». Sandro!!!!! von Lara Knuchel Der einzige Grund, warum ich heute eingeschaltet habe. Da war ich aber sowas von voll verschätzeled in den Sandro. Was für 1 herziger (damals). Die Les Paul von Dani Kandlbauer ist seeexyyy. von Yasmin_Mueller (Er füllt seine Steuererklärung übrigens nicht selbst aus.) 22:26 Uhr: von Hüendli Der heutige Kandlbauer wirkt irgendwie wie dr chly Brüetsch vom Peter Reber 😁 Chris von Rohr fühlt's und ich auch! von Salome Woerlen Bravo, Dani!



Ich find's grandios, wie Detlef den Auftritten immer so wohlwollend zuschaut. Dani und Salome... von Salome Woerlen Da war was im Busch!



Wurde nix draus, aber er hat jetzt eine eigene kleine Familie (der einzige bisher?). Ein sympa Typ, freu mich auf seinen Auftritt! Der Kandlbauer! von Lara Knuchel Sven Epiney so: Dani, du söttsch its de uf d'Bühni, gäu?

Dani Kandlbauer: iu, ja. I dämfau gani mau.



Wir Berner lassen uns eben immer noch nicht stressen. Fabienne Louves und roti Underhösli Fabienne Louves trägt immer rote Unterwäsche für wichtige Anlässe. Sven Epiney: «Ich find's toll!» D' Viola ladet uf Spotify abe von Yasmin_Mueller Boomer. Oh Börni... von Salome Woerlen Ich bin ein bisschen hin- und hergerissen. Ein paar Töne klangen richtig gut, andere eher weniger. Den Song hat sie cool produziert, aber ich hätte irgendwie lieber eine «hip-hoppigere» Nummer von ihr gehört.



Was sagt da die Jury dazu? Das war eher Wollishofen als Wollyhood von corsin.manser Sorry Börni. Wo ist Börnis Kratzstimme hin??? von Lara Knuchel Börnis Ariana-Grande-Auftritt fällt irgendwie ab im Vergleich zu damals, das Kratzige, der Schmerz, das Authentische und alles, was Detlef D sonst so geflasht hat, ist weg. Schade. uff von Yasmin_Mueller Sorry Börni, aber dieses Arrangement steht dir nicht. (Im Gegensatz zu dem Outfit.) Börni, kein Tag älter als vor 20 Jahren von Yasmin_Mueller Und mit der Musik als einem «ausgearteten Hobby». Ui, das Make-Up damals von Salome Woerlen Börni, was haben sie dir ins Gesicht geschmiert?? «Ui, gseht de kaputt us» von Salome Woerlen Corsin Manser und Ralf Meile über Piero Esteriore. Schon wieder am Haten. Fabienne will ein Glas Wein von Salome Woerlen Ich hab schon eins: Bild: watson 10 PUNKTE von Yasmin_Mueller Fabienne bekommt von Detlef 10 Punkte – exklusiv. Und dann glitzern da noch paar Tränli in den Augen. So sympa. Salome hängt an Fabiennes Lippen von corsin.manser «Ich han imfall ihri Single kauft damals. Hach.» Faaabieennneee, simply the beeeest! von Yasmin_Mueller Das Kleid, die Haare, die Schuhe!



DIE PARTY AUF DER BÜHNE!



Was für ein toller Auftritt.



Standing Ovations – im Studio und von mir. Wohoooo! von Salome Woerlen Fabienne liefert ab! «Hemmigslos liebe» von Salome Woerlen Die Single von Fabienne Louves habe ich mir damals mit meinem Sackgeld kauft. «Da schmöckts jetzt nüme nach Chäs» von Salome Woerlen Viola... deine Überleitungen haben Verbesserungspotential. Baschi, der rasende Reporter ... von Yasmin_Mueller ... holt alle, die es nicht in die Sendung heute schafften, an den Fondue-Tisch.



Und stellt harte Fragen: «Du hast als Top-Favoritin gegolten?», sagt er zu Sandra.



Sie: «So hab ich das auch empfunden.»



Gewonnen hat dann aber Fabienne Louves.



oh nooooo. 21:45 Uhr: von kaderschaufel Bin ich der einzige, der Jacqueline Badran hört, wenn Börni spricht? Was ist eigentlich mit Albrescha? von Salome Woerlen Ralf Meile und Corsin Manser sind am Rätseln.



Sie habe damals anstatt «Shakira, Shakira», «Albrescha, Albrescha» gesungen. WHAT? von Salome Woerlen Die Teilnehmenden der letzten Staffel haben ja in meiner mega krassen Hütte gewohnt, während der MusicStar-Zeit!



Auch schön: Leo hat mega viele Tattoos, aber keine auf dem Rücken. «De möcht ich mir no ufspare», sagt er. Jetzt laaaaberets wieder. Im Bäcksteitsch. von Yasmin_Mueller Alle waren Fan von allen. Oh löööve! User-Input von Hüendli von Hüendli Von Baschi kann man nicht behaupten, er sei nicht gealtert, haha. Aber der einzige mit einer wirklichen Karriere und eine coole Socke, Respekt! Ich cringe!!! von Salome Woerlen Viola: «Häsch checkt, dass du en Fraueschwarm gsi bisch?» Baschi: «Logisch hani's checkt!»



Viola: «Wer hät für de Baschi gschätzelet, rüefed mal!» Stille, ein vereinzeltes Krächzen aus den Publikum. AARRGGHH Cringe!!! Viola: «Lueg, ich heb mini Hand ufe!»



Ich will im Boden versinken. ICH BIN VERSCHÄTZLED XI IN BASCHI! von Yasmin_Mueller Baschi ich liebe Dich! von Yasmin_Mueller Baschi mit SKINNYJEANS auf der Bühne. Das ist maximal Millennial.



Und dazu die Violinistin mit den Glitzer-Hosen.



WOW! Meile hatet, ich juble! von Salome Woerlen «I hasses wänn s Fernsehpublikum so mues mitklatsche.» Ralf Meile wieder am Abhaten.



Aber damn, Baschi singt richtig geil! Baschi, was ein Unikat von Lara Knuchel Kennt ihr das? Bei Baschi muss ich irgendwie immer bitzli lachen, sobald ich ihn sehe. Eine Mischung aus herzig, sympa, aber auch irgendwie komisch und leicht cringe. Nur bei Baschi 🫶🏻 Haha Baschi von Salome Woerlen «Bi würkli richtige Durchschnitt gsi.» Einsichtig ist er. Im Casting: «Jo, etz bini do.» Jö. «Bin überzügt, dass er sin Wäg wird mache.» Chris von Rohr hatte Recht! Baschi, der Gelterkinder in Züri am tanzen von Yasmin_Mueller Jööööh, de Baby-Baschi. Zum knuddeln. Haha Baschi «Bi würkli richtige Durchschnitt gsi.» Einsichtig ist er.



Im Casting: «Jo, etz bini do.» Jö.



«Bin überzügt, dass er sin Wäg wird mache.» Chris von Rohr hatte Recht! A propos Live-Schaltung von Yasmin_Mueller Singen die heute live? Oder ist das alles Konserve? Rafael, der Choreograph! von Salome Woerlen Stiiiiimmt, den gabs auch noch! Mhmmm, «Live»-Schaltung von corsin.manser Andrea Jansen und Max Loong auf exotischen Inseln am Schöggele von Salome Woerlen «Mega gut, habt ihr euch dazu geschalten», Sven Epiney zu Andrea Jansen und Max Loong. Come on, wir haben alle gemerkt, dass das aufgezeichnete Aufnahmen waren. Wer macht da die Kammeraführung bei Max? von Yasmin_Mueller Da werd ich noch seekrank auf Hawaii. Argh, Violas Witze landen irgendwie nicht so bei mir heute Abend von Salome Woerlen 21:15 Uhr: von Elpampa Das wichtigste Instrument heute scheinbar der Kontrabass… Kätle «Richtig nice» Michel von Yasmin_Mueller Was für ein maximal super Style. Ich glaube, die Kätle geniesst ihren Auftritt so richtig. Hahaha was ist los mit Chris von Rohr? von Salome Woerlen Die Kätle liefert ab und er starrt kopfschüttelnd auf den Boden. D' Kätle hät gunne! von Salome Woerlen Und sie hat mit Florian Ast ein Album aufgenommen? Auch an mir vorbeigezogen.



Uuh, aber das Singen mit ihrem Partner klingt gut! Da würde ich gern mehr hören!



Jetzt kommt ihr Auftritt, go go go! Tanzen kann er, der Detlef! von Salome Woerlen Wo bin ich gelandet? von Yasmin_Mueller Diese gestellte Fussball-Platz-Szene ist verwirrend. «Verpiss dich doch!» – Detlef zu Julien von Salome Woerlen Daran kann ich mich noch so gut erinnern! «Ich will dir Klopapier auf die Bühne schmeissen, damit du dir die Scheisse, die du laberst, vom Mund wischen kannst!» Irgendsowas hat er zu ihm gesagt.



Von Julien habe ich übrigens auch ein Autogramm. User-Input von Glenn Quagmire von Glenn Quagmire wann fährt Piero mit Mamis Auto ins Studio? Gölä LEGENDÄR verlässt den Raum von Yasmin_Mueller Wow, hat Gölä das wohl biz zu ernst genommen? Für einmal bin ich Team Vonrohr von Lara Knuchel Als Beatles-Fan tat dieser Auftritt weh. Chris von Rohr ist sprachlos... von Salome Woerlen «wäge de Tätus». Er wolle nichts sagen. Sagt dann aber doch: «Es chunnt mer obsi». Legende. Die Mode der 2000er ... von Yasmin_Mueller ... ist ja Gott sei Dank vorbei. Aber 2024 scheint auch gewöhnungsbedürftig.





oh jöh, er hat die Deutsche Sprache für sich gefunden und ein Herz tätowiert. Es ist so philosophisch. Love it! Gesteeeern noch.... von Salome Woerlen ... wiesoooo, Leo? Wiesooo?



Seine Stimme ist ja nicht schlecht, aber ich cringe trotzdem es bitzli 🫣 omg. Wir sind mit Leo in Las Vegas gelandet. Einfach auf Deutsch. von Yasmin_Mueller Der Anzug von Elivis auf Wish bestellt.



«Ich lieb Dich so. lalalala» Habt ihr gewusst? von Lara Knuchel Der Leo singt heute Schlager, imfall. Sagt der Blick. Jöööö! von Salome Woerlen Leonardos Babyface!



Nein, Roman war so fies! Boooah... von Lara Knuchel ... die Artemis, cray!! Artemis Gounaki! von Salome Woerlen Die habe ich ganz vergessen.



Ich LIIIEBE ihre grauen Haare! Wo ist die Musik? von Yasmin_Mueller Das heisst doch MusicStar und nicht LaberStar.



hahah. singt die in den Bloopers echt Sailor Moon? So viele verlorene Wetten bei den Bloopers. Ui... von Salome Woerlen Aber ich meine, die einen da an den Castings, die haben das schon nicht ernst gemeint, oder?? ODER?? BEGEISTERT! von Yasmin_Mueller Ich bin BEGEISTERT! Aber ich weiss nicht, ob es wegen Carmens Kiosk ist oder wegen meiner Nostalgie! Ralf Meile ist nicht begeistert von Salome Woerlen «Das isch uuu huere schlecht!» - ruft Ralf Meile aus der Sportecke. Gopfritstutz! von Salome Woerlen Carmen kann's immer noch!



Biiiini Gopfritstutz en Kiosk – ich bin am Mitsingen! Carmeeeen! von Yasmin_Mueller Die war so eine coole Socke. Und ist es immer noch! wuhuhuhuhu!!!! Carmen hat Musik veröffentlicht? Ups... Das ist irgendwie an mir vorbeigezogen. Die Jury ist ... von Yasmin_Mueller ... hervorragend gealtert.



(Hätt ich das auch vor 20 Jahren gesagt?) Neiii! von Salome Woerlen Wir können nicht anrufen???



Pfff... Go Caaaarmen! von Salome Woerlen Die hat echt gut singen können. Ich bin gespannt!



Uiii hält die Jury wieder ihre Zahlen zwischen 1 bis 10 hoch?



Detlef sieht noch immer genau gleich aus. von Yasmin_Mueller Meh Musig biiiiitteeeee! De Pierooo von corsin.manser Was für eine Legende. Haha! Die weibliche Moderatorin damals von Salome Woerlen Wie hiess die nochmals? Wo ist sie jetzt? 🤔 Die 2000er... von Salome Woerlen Für immer Stilikonen! Chris von Rohr... ... he, mein Spruch ist «Meh Dräck!» De Chris von Rohr... von Salome Woerlen «Das isch ja Affehodetittegeiiiiiil!» Wer ist dabei? von Salome Woerlen Es geht los!!! Erkennt ihr alle? Ich sehe Daniel Kandlbauer, Carmen Fenk, Börni, Baschi, Fabienne Louves und wer ist das noch? Leo oder so? So viel Werbung von Yasmin_Mueller haha



Ich habe verdrängt, wie viel Werbung da jeweils lief. Aber jetzt, geht es dann wirklich los, oder SRF? Übrigens... von Salome Woerlen Ich bin vor 20 Jahren ins Volkiland gepilgert, um mir dort Autogramme von den sechs MusicStar Finalisten zu holen.



Der Moment, in dem mich Salome Clausen gefragt hat, wie ich heisse und ich so: «Salome» 😎😎😎 Hab' mich selten so cool gefühlt. Vor allem, als sie dann noch gewonnen hat. Das waren noch Zeiten! Hallo, Hallo von Yasmin_Mueller MusicStar! MusicStar! Gleich geht es los! Seid ihr bereit??? von Salome Woerlen Hoiii, ich sitze in den Startlöchern und freue mich, mit euch MusicStar zu gucken! 😍 Schickt fleissig eure Inputs und gebt euren Senf dazu! Auf wen freut ihr euch am meisten? Die Jury - Arabella Kiesbauer

- Detlef D! Soost

- Chris von Rohr Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 1. Staffel 2003/2004

- Carmen Fenk

- Baschi



2. Staffel 2004/2005

- Salome Clausen

- Daniel Kandlbauer



3. Staffel 2006/2007

- Fabienne Louves

- Börni Höhn



4. Staffel 2008/2009

- Katharina Michel

- Leo Ritzmann