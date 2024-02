Chris von Rohr, Arabella Kiesbauer und Elias Fröhlich als Musikexperten bei «MusicStar», am 7. Dezember 2003 in Zürich. Bild: KEYSTONE

20 Jahre danach: So sehen die Kandidatinnen und Kandidaten von «MusicStar» heute aus

20 Jahre (OMG, wir sind alt.) nach der ersten Staffel der Schweizer Castingshow feiert «MusicStar» ein Comeback – zumindest ein klitzekleines. In Form einer Sendung werden acht ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Staffeln auf der Bühne gegeneinander antreten.

In der Show zu sehen sein werden unter anderem: Baschi, Fabienne Louves, Carmen Fenk, Salome Clausen, Katharina Michel, Daniel Kandlbauer, Börni Höhn und Leo Ritzmann. Das Preisgeld von 100'000 Franken darf der Gewinner oder die Gewinnerin für einen wohltätigen Zweck spenden.

Zeit für einen kleinen Vorgeschmack: Alle sind bis heute noch mehr oder weniger im musikalischen Bereich tätig, äusserlich haben sie sich teils sehr verändert. Würdest du die Castingstars von damals wiedererkennen?

Baschi

Damals (2004):

Bild: KEYSTONE

Heute:

Fabienne Louves

Damals (2007):

Bild: KEYSTONE

Heute:

Bild: KEYSTONE

Carmen Fenk

Damals (2004):

Bild: KEYSTONE

Heute:

Salome Clausen

Damals (2005):

Bild: KEYSTONE

Heute:

Katharina Michel

Damals (2009):

Bild: KEYSTONE

Heute:

Daniel Kandlbauer

Damals (2005):

Bild: KEYSTONE

Heute:

Börni Höhn

Damals (2007):

Bild: KEYSTONE

Heute:

Leo Ritzmann

Damals (2008):

Bild: KEYSTONE

Heute:

Bonus: Chris von Rohr

Damals:

Heute:

Immer noch gleich? Hoffen wir, dass die Show spannender wird.

Was die ehemaligen Kandidatinnen und Kandidaten heute im Leben sonst so treiben und wie gut sie tatsächlich (noch) singen, sehen wir am 30. März 2024, um 20.10 Uhr auf SRF 1. Moderiert wird – of course – von Sven Epiney und Viola Tami.

Die grossen Stars gibt es ausserdem am Jury-Pult: Wie in der zweiten Staffel werden auch heuer Chris von Rohr, Arabella Kiesbauer und Detlef «D!» Soost über die Performance der Künstler richten.

(sim)

