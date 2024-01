Nationalratskommission will Alterskinderrenten abschaffen

Die Kosten für die Kinderrenten sind in den vergangenen zwanzig Jahren stark gestiegen und betragen allein in der AHV jährlich mehr als 230 Millionen Franken, wie der schriftlichen Begründung der Motion zu entnehmen ist. Weit über neunzig Prozent der Renten flössen heute an Männer; denn nur wenige Frauen werden mit über fünfzig Jahren noch Mutter.

Mit den geforderten Änderungen will die SGK-N gemäss Mitteilung gezielt Diskriminierungen beseitigen. So erhielten heute vornehmlich Rentner Kinderrenten – und zwar unabhängig von ihrer finanziellen Situation. Damit seien sie gegenüber Rentnerinnen und Familien im erwerbstätigen Alter bessergestellt. Änderungen seien «mit Blick auf die ökonomische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit für alle Generationen» angezeigt.

Der Entscheid fiel in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats (SGK-N) mit 16 zu 9 Stimmen, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Eine linke Minderheit ist gegen die Motion. Über den Vorstoss entscheidet als nächstes die grosse Kammer.

