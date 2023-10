Eine Wolfsmama mit Nachwuchs. Bild: www.imago-images.de

11 von 12 Bündner Wolfsrudel haben Nachwuchs – 46 Welpen nachgewiesen

In Graubünden haben sich in diesem Jahr elf von zwölf Wolfsrudeln fortgepflanzt. Die Wildhut konnte bisher 46 Welpen nachweisen. Bis auf das Oberengadin leben nun Wolfsrudel in allen Bündner Talschaften.

Nachweise von Einzelwölfen gibt es zudem aus allen Talschaften des Kantons mit bislang geringer Wolfspräsenz. Das schrieb das kantonale Amt für Jagd und Fischerei im dritten Quartalsbericht Grossraubtiere, der am Montag publiziert wurde.

Die Wolfsrudel der Schweiz Stand: 8.9.2023 / Hellblau = grenzüberschreitende Rudel. bild: kora.ch

«Aufgrund der hohen Dynamik muss von weiteren Paarbildungen im Verlauf der Wintermonate ausgegangen werden», hiess es. Wie viele Wölfe im Kanton leben, ist noch unklar. Eine kantonale Schätzung des Bestandes ist noch nicht abgeschlossen. Mitte September schätzte die Wildhut die Zahl der Wölfe auf über 100. Schweizweit lag der Wolfsbestand Ende 2022 bei rund 240 Tieren.

bild: kora.ch

Wildhut schiesst drei Wölfe

Eine Leitwölfin hat die Wildhut wegen ihres schlechten körperlichen Zustandes und einer fehlenden Fluchtreaktion erlegt. Zudem wurden bei der Regulierung eines Rudels zwei Jungwölfe geschossen.

Für sechs Rudel in der Surselva, dem Misox, dem Hinterrheintal und auf der Lenzerheide reichte der Kanton beim Bundesamt für Umwelt Gesuche zur Bestandsregulation ein. Vier Gesuche wurden inzwischen bewilligt, eines wurde abgelehnt und eines ist noch hängig.

Die Grossraubtiere haben im dritten Quartal 226 Nutztiere gerissen. Bis auf zwei Kälber oder Rinder handelte es sich um Schafe und Ziegen. (pre/sda)