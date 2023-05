Regierung soll in Nidwalden über alle Einbürgerungen entscheiden

Kristina* erlebt immer wieder Rassismus in der Schweiz – und ist damit nicht alleine

Kristina* erlebt immer wieder Rassismus in der Schweiz – und ist damit nicht alleine

Die Regierung ist überzeugt, dass es ausschliesslich Vorteile mit sich bringe, wenn das Verfahren vollständig der Exekutive übertragen werde, wie sie schreibt. Sie steht der Motion positiv gegenüber und möchte, dass die Gemeinden in der aktuell laufenden Gesetzesrevision zu diesem Thema befragt werden.

Für die Gemeindeversammlung bleibe jeweils kein relevanter Entscheidungsspielraum, schreibt die Regierung in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Der Aufwand aber für die Gemeinden sei gross.

Im vergangenen Oktober hatte der Landrat eine Motion der Justizkommission gutgeheissen. Die Regierung wurde beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen so zu ändern, dass die Justizkommission und der Landrat nicht mehr am Einbürgerungsverfahren beteiligt sind.

Auch Gemeindeversammlungen sollen sich im Kanton Nidwalden nicht mehr an Einbürgerungsverfahren beteiligen, künftig soll dieser Entscheid vollständig dem Regierungsrat übertragen werden. Dieser unterstützt eine entsprechende FDP-Motion.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Ambri hat seinen Wunschausländer und wartet auf das Okay aus Moskau

Sie sind 2015 als Minderjährige in die Schweiz geflüchtet – drei Flüchtlinge erzählen

Querdenker-Kongress in Zürich: Redner wird ausgeladen – Linke drohen mit Massnahmen

Das taugt das Ideenfeuerwerk zur Lösung des Stauproblems am Gotthard

Dem WM-Titel so nahe und doch so fern

Der Abgrund heisst Mann! Wie konnte sich Bätschi-Schätzi Yara so sehr täuschen?

Picdump 37 – it's raining Memes, hallelujah!

Seit Mitte April leitet er die «Arena» nicht mehr: Sandro Brotz ist erkrankt

Der bekannte Moderator ist abwesend. Das Schweizer Fernsehen schreibt von einem «krankheitsbedingten Ausfall.»

Am 21.April moderierte Sandro Brotz wie gewohnt die «Arena.» Dann war er weg. Alle folgenden Ausgaben der politischen Talkshow leitete Mario Grossniklaus - und er wird das auch am kommenden Freitag tun. Brotz war nach der «Arena» von Mitte April auch in den sozialen Medien nicht mehr aktiv: keine Tweets mehr, keine Bilder auf Instagram.