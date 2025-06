FCL-Aktionär Alpstaeg wird von Kriminalgericht freigesprochen

Alpstaeg geht damit auch straffrei aus, wie das Gericht am Freitag bekannt gab. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen ihn im Sommer 2024 in einem Strafbefehl eine Busse von 10'000 Franken und eine bedingte Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 3000 Franken verhängt. Alpstaeg akzeptierte den Strafbefehl aber nicht und setzte sich nun vor Gericht durch.

Fast 95 Prozent der Schweizer Regionalzüge kommen pünktlich an

Die Regionalzüge in der Schweiz sind im letzten Jahr durchschnittlich zu 94,8 Prozent pünktlich gewesen. Vor allem diejenigen in ländlichen Gebieten. In Städten und in den Agglomerationen zählte der Bund mehr Verspätungen.