Benzinpreise in der Schweiz steigen weiter

Tanken ist in der Schweiz schon wieder teurer geworden. In knapp einer Woche haben die Treibstoffpreise um 1,5 Prozent zugelegt.

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Der Durchschnittspreis für einen Liter Bleifrei 95 liegt laut am Freitag publizierten Angaben des Touring Club Schweiz (TCS) neu bei 1.97 Franken nach 1.94 Franken am vergangenen Samstag. Bleifrei 98 verteuerte sich in dieser Zeit auf 2.08 Franken von 2.05 Franken. Diesel kostet im Schnitt sogar 2.22 Franken je Liter, nach zuvor 2.14 Franken.

Eine Tankstelle an der A2. (Archivbild) Bild: keystone

Die aktuellen Preise bewegen sich also weiter auf einem hohen Niveau. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar 2026 verteuerten sich Benzin und Diesel um rund 17 bis 24 Prozent.

Allerdings bleiben die Preise unter den Rekordständen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022. Damals kostete Bleifrei 95 zeitweise mehr als 2.30 Franken je Liter.

Der TCS erhebt die Preise in unregelmässigen Abständen auf Basis von Stichproben. Die tatsächlichen Preise können je nach Region und Tankstelle variieren. (sda/awp)