Für rund zehn Wochen fahren keine Trams zwischen Barfüsserplatz und Schifflände. Bild: keystone

Basel: Ab Montag fahren keine Trams über den Marktplatz – was du Wissen musst

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Wegen Bauarbeiten verkehren ab kommendem Montag keine Trams auf der Strecke zwischen Barfüsserplatz und Schifflände in Basel. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Baustelle und Umleitungen.

Weshalb fahren die Trams nicht?

Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) erneuern im Bereich Marktplatz die Gleise und das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) verstärkt die Abdeckung der eingedolten Birsig, die unterhalb der Haltestelle verläuft. Die Arbeiten sollen bis zum 6. September abgeschlossen sein.

Verkehren die Trams danach wieder normal?

Nicht ganz. Während die Strecke zwischen Barfüsserplatz und Schifflände danach wieder befahren werden kann, wird die Haltestelle Marktplatz bis zum 16. Oktober nicht bedient. Grund dafür sind Umbauarbeiten für ein stufenloses Ein- und Aussteigen, wie das BVD schreibt. Gemäss Informationen der BVB halten alle Trams an der Schifflände in dem Zeitraum an der Kante D in der Marktgasse.

Welche Linien sind betroffen?

Primär geht es um die Linien, die am Barfüsserplatz vom Bankverein her kommend rechts in Richtung Schifflände abbiegen, respektive von der Schifflände her in Richtung Barfüsserplatz. Laut den BVB gibt es während der Zeit aber noch weitere Umleitungen.

Welche Linie fährt wie?

Gemäss Flyer der BVB sind zwischen dem 29. Juni und dem 6. September folgende Umleitungen in Kraft:

Linie 1: Fährt ab Dreirosenbrücke als Linie 21 zum Badischen Bahnhof.

Fährt ab Dreirosenbrücke als Linie 21 zum Badischen Bahnhof. Linie 2: Fährt ab Messeplatz bis Riehen Grenze und zurück.

Fährt ab Messeplatz bis Riehen Grenze und zurück. Linie 3: Ist seit langem wegen Bauarbeiten umgeleitet und verkehrt zwischen Aeschenplatz und Burgfelderplatz wie die Linie 1. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Theater und Strassburgerallee.

Ist seit langem wegen Bauarbeiten umgeleitet und verkehrt zwischen Aeschenplatz und Burgfelderplatz wie die Linie 1. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Theater und Strassburgerallee. Linie 6: Verkehrt zwischen Basel SBB und Pratteln Schlossstrasse als Linie 14.

Verkehrt zwischen Basel SBB und Pratteln Schlossstrasse als Linie 14. Linie 8: Wird zwischen Basel SBB und Claraplatz über Kirschgarten, Kunstmuseum und Messeplatz umgeleitet.

Wird zwischen Basel SBB und Claraplatz über Kirschgarten, Kunstmuseum und Messeplatz umgeleitet. Linie 11: Macht ebenfalls den Bogen über die Wettsteinbrücke und über den Messeplatz, fährt von da aus über die Mittlere Brücke zur Schifflände.

Macht ebenfalls den Bogen über die Wettsteinbrücke und über den Messeplatz, fährt von da aus über die Mittlere Brücke zur Schifflände. Linie EV11: Verkehrt nur zwischen Aesch Dorf und Dreispitz.

Verkehrt nur zwischen Aesch Dorf und Dreispitz. Linie 12: Verkehrt nicht.

Verkehrt nicht. Linie 14: Fährt von Pratteln her am Aeschenplatz geradeaus zum Bahnhof SBB und verkehrt von dort aus als Linie 6 nach Allschwil Dorf und zurück.

Fährt von Pratteln her am Aeschenplatz geradeaus zum Bahnhof SBB und verkehrt von dort aus als Linie 6 nach Allschwil Dorf und zurück. Linien 15 und 16: Fahren über die Haltestelle Theater und tauschen dort ihre Nummern.

Fahren über die Haltestelle Theater und tauschen dort ihre Nummern. Linie 17: Fährt von Ettingen her ab Heuwaage über Basel SBB zum MParc und zurück.

Fährt von Ettingen her ab Heuwaage über Basel SBB zum MParc und zurück. Linie 21: Fährt zwischen Badischem Bahnhof und Dreirosenbrücke und zwischen Dreisrosenbrücke und Bahnhof SBB als Linie 1.

Wird Abhilfe für Mobilitätseingeschränkte Personen geschaffen?

Ja: Die BVB stellen nach eigenen Angaben ein Shuttle zur Verfügung, das mit einem gültigen Billett ohne Aufpreis genutzt werden kann. Es könne zu den Stationen Claraplatz, Rheingasse, Schifflände, Universitätsspital, Marktplat, Barfüsserplatz, Musik-Akademie, Theater und Bankverein unter der Nummer 061 461 00 27 bestellt werden. (nil/sda)