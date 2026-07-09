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ZVV testet Nachtbus-Verbindungen zwischen Zürich und Winterthur

Der ZVV testet Nacht-Verbindungen zwischen Zürich und Winterthur

09.07.2026, 09:0009.07.2026, 10:11

Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) will Zürcherinnen und Zürchern mit nächtlichen Arbeitszeiten entgegenkommen: Er führt an Wochentagen versuchsweise eine Busverbindung zwischen Zürich und Winterthur ein.

Zurich, Switzerland - February 5, 2021: The interior of an almost empty city bus in Zurich on a night ride
Der ZVV testet eine Nachtbus-Verbindung von Zürich nach Winterthur und umgekehrt.Bild: www.imago-images.de

Immer mehr Dienstleistungen seien rund um die Uhr und an allen Wochentagen zugänglich, teilte der Regierungsrat am Donnerstag mit. Viele Menschen würden auch nachts oder in den frühen Morgenstunden arbeiten. Diese waren bisher auf ein Auto angewiesen.

Neu soll ein reduziertes Nachtnetz diese nächtliche Betriebslücke schliessen. Geplant ist vorerst die Verbindung Winterthur – Zürich, allerdings nicht per S-Bahn, sondern per Bus. (dab/sda)

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