Hitze wirkt sich teilweise auf Bahnverkehr aus

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Die Hitze hat auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Wenn die Klimaanlagen auf Hochtouren laufen, kommt es vermehrt zu Störungen. Zudem können sich bei grosser Hitze die Gleise verformen oder Fahrleitungsstörungen auftreten. Bei den SBB und der BLS kam es in den letzten Tagen zu vereinzelten Verspätungen und Ausfällen, der Betrieb läuft aber insgesamt stabil.

Bei den SBB kam es vereinzelt zu Ausfällen. Bild: KEYSTONE

In den vergangenen Tagen stellten die SBB einige hitzebedingte Störungen an der Bahninfrastruktur und am Rollmaterial fest. So führten unter anderem überhitzte Fahrmotoren zu Problemen, und am Wochenende fielen in einigen Wagen die Klimageräte aus. Betroffene Züge wurden nach Angaben der SBB-Medienstelle vom Mittwoch umgehend ersetzt, damit die defekten Geräte in den Serviceanlagen ausgetauscht werden können.

Generell seien die Kühlsysteme der Bahn aktuell im Dauereinsatz. «Wenn die Klimageräte unter Volllast laufen, kommt es zu vermehrten Störungen oder Ausfällen», hiess es bei den SBB. In der Region Zürich liefen die Klimaanlagen in den S-Bahnen trotz der extremen Belastung bislang aber meist zuverlässig. Laut SBB verfügen inzwischen 98 Prozent aller Züge über eine Klimatisierung. Die wenigen Ausnahmen ohne Kühlung sind im Online-Fahrplan speziell gekennzeichnet.

Gleisverformung

Bei grosser Hitze dehnt sich der Stahl der Schienen aus, was zu Verformungen an Gleisen und Weichen führen kann. Dass dies keine theoretische Gefahr ist, zeigte sich am Montagnachmittag im Zürcher Hauptbahnhof: Dort musste gemäss SBB eine Weiche neu eingestellt werden, weil sich das Material durch die Sonneneinstrahlung zu stark ausgedehnt hatte. Einige Züge verkehrten in der Folge mit geringen Verspätungen.

Bei der BLS hiess es, der Betrieb verlaufe bisher stabil. Die Hitze sei jedoch eine enorme Belastung für die Fahrzeuge – insbesondere für die Elektronik und die Klimaanlagen. Es könne vorkommen, dass vereinzelt Klimaanlagen aussteigen. Bei der BLS verfügen alle Fahrzeuge über eine Klimaanlage. Vereinzelt aussteigende Kühlsysteme würden so rasch wie möglich repariert.

Bei der Südostbahn (SOB) sind alle Züge mit Klimaanlagen ausgerüstet, wie es auf Anfrage hiess. Aktuell komme es kaum zu Störungen im Betrieb. Die Anlagen und die Temperatur in den Zügen könne die SOB mit Ferndiagnose überwachen. So sei sichergestellt, «dass wir auch im Fall einer Störung schnell Abhilfe schaffen können». (hkl/sda)