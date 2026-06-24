meist klar18°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesundheit

Hitzwelle in der Schweiz: So verhälst du dich richtig

KEYPIX - People are sitting on a bench in the shade in Milan Park during a heat wave in Lausanne, Switzerland, Tuesday, June 23, 2026. A heat wave is hitting Switzerland and is expected to last at lea ...
Es bleibt heiss in der Schweiz.Bild: keystone

Die Schweiz schwitzt weiter: So verhältst du dich bei der Hitze richtig

24.06.2026, 04:5024.06.2026, 05:04

Die Schweiz schwitzt und das gröbste kommt noch auf uns zu, wie Prognosen sagen. Tipps, wie man mit der Hitze klar kommt, gibt die kantonale Präventivmedizinerin Karin Faisst, Leiterin Amt für Gesundheitsvorsorge und Kantonale Präventivmedizinerin beim St. Galler Gesundheitsdepartement, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Inhaltsverzeichnis
Was kann man tun, um mit der Hitze klarzukommen?Hilft es, kalt zu duschen oder in kalten Gewässern zu baden?Welche Mythen gibt es rund um Hitzetipps? Was wirkt eher kontraproduktiv?Was muss man hinsichtlich Trinken und Ernährung beachten?Ist es ratsam, auf Sport zu verzichten?Wie reagiere ich richtig bei Notfällen, etwa einem Hitzschlag?

Was kann man tun, um mit der Hitze klarzukommen?

Karin Faisst: Ich persönlich schaue, dass ich nachts zu Hause die Fenster aufmachen kann, damit die Räume vielleicht noch etwas abkühlen. Am Tag verdunkle ich die Fenster. Zudem trinke ich ausreichend. Dabei hilft es, stets eine Flasche Wasser neben mir stehen zu haben. Die Flasche erinnert mich daran, immer wieder zu trinken. Bei der Arbeit versuche ich Aufgaben, bei denen ich mich sehr konzentrieren muss, auf den Vormittag zu legen. Bereits ab einer Raumtemperatur von 26 Grad nimmt die Konzentrationsfähigkeit ab.

Hilft es, kalt zu duschen oder in kalten Gewässern zu baden?

Wenn der Körper stark erhitzt ist, sollte man es vermeiden, in sehr kaltes Wasser hineinzuspringen. Hüpft man beispielsweise in einen kalten Gebirgsbach oder einen Gebirgssee, kann das für den Kreislauf eine grosse Belastung sein. Es gilt, langsam und vorsichtig reinzugehen. Ein erfrischendes Bad oder auch kalt duschen kann den Körper aber durchaus abkühlen. Im Rahmen der Kampagne geben die Apotheken beispielsweise Kühltücher ab, weil ein feuchtes Tuch eine einfache Kühlmassnahme ist – egal ob unterwegs oder im Büro.

5 Dinge, die du beim Baden (unbedingt) beachten musst

Welche Mythen gibt es rund um Hitzetipps? Was wirkt eher kontraproduktiv?

Ein häufiger Irrtum ist, dass es ausreicht, bei Hitze einfach mehr zu trinken. Hitzeschutz umfasst deutlich mehr: beispielsweise kühle Räume, angepasste Aktivitäten, das Kühlen des Körpers und genügend Erholung. Ebenso wichtig ist es, besonders gefährdete Personen zu schützen und aufeinander zu achten. Ein klassischer Mythos ist auch, dass Bier bei Hitze besonders geeignet sei, weil es isotonisch ist. Alkohol und stark gezuckerte Getränke entziehen dem Körper Flüssigkeit und können den Kreislauf zusätzlich belasten. Wenn Bier, dann alkoholfrei.

Was muss man hinsichtlich Trinken und Ernährung beachten?

Wichtig ist, regelmässig zu trinken und nicht erst zu warten, bis ein starkes Durstgefühl auftritt. Wir schwitzen, merken es vielleicht gar nicht und verlieren dadurch Flüssigkeit. Wenn wir schweres Essen zu uns nehmen, arbeitet zudem das Verdauungssystem sehr stark. Das ist auch eine Anstrengung, die man an heissen Tagen besser vermeidet. Wir raten also zu leichtem Essen.

Ist es ratsam, auf Sport zu verzichten?

Sie müssen nicht grundsätzlich auf Sport verzichten. Man sollte sich aber den Zeitpunkt, um Sport zu treiben, gut überlegen. Wenn Sie frühmorgens zum Sport gehen ist es zwar bereits warm, aber es herrschen noch keine 30 Grad und mehr. Wir empfehlen, intensive körperliche Aktivitäten möglichst nicht in die heissesten Tagesstunden zu legen und direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Bei hohen Temperaturen treiben wir weniger Sport – das könnte verheerende Folgen haben

Wie reagiere ich richtig bei Notfällen, etwa einem Hitzschlag?

Wenn ein Notfall eintritt, etwa wenn jemand draussen arbeitet und dieser Person wird es schwindlig oder sie muss erbrechen, muss man sie sofort in den Schatten bringen. Anschliessend den Notfall anrufen und professionelle Hilfe holen. Auf keinen Fall zögern, sondern vorwärtsmachen. Wenn ich abends merke, dass mir schlecht wird oder ich mit dem Kreislauf Probleme habe, könnte es sich um einen Sonnenstich oder weitere hitzebedingte Beschwerden handeln. Dann geht es vor allem darum, sich Ruhe zu gönnen, Wasser zu trinken und abzukühlen. Halten die Beschwerden an oder verschlechtern sie sich, sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. (sda)

Mehr zur Hitze:

Wetter-ABC
Sonnenstich, Hitzekollaps oder Hitzschlag: Das sind die Unterschiede
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 31 Bilder zeigen, wie Europa der Hitzewelle trotzt
1 / 33
Diese 31 Bilder zeigen, wie Europa der Hitzewelle trotzt

Am Sonntag wurde es in Paris 37 Grad.
quelle: keystone / michel euler
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der Sommer ist da! Diese watsons verraten, warum sie die Hitze geil finden
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schweizer Armee bereitet grosse Übung in Deutschland vor
Die Schweizer Armee hat die Vorbereitungen für eine weitere grosse Militärübung im Ausland lanciert. Im kommenden Jahr sollen rund 1000 Armeeangehörige zusammen mit deutschen und österreichischen Verbänden in Deutschland den Kampf im überbauten Gelände trainieren.
Ein Vordetachement von rund 70 Schweizer Armeeangehörigen reist in diesen Tagen nach Gardelegen in Sachsen-Anhalt, wie die Schweizer Armee am Dienstag mitteilte. Die Formation soll gemeinsam mit deutschen Partnern die Abläufe für die Übung «Trias 27» erproben und das Zusammenspiel von Simulationssystemen testen.
Zur Story