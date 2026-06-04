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Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Luzern und Emmenbrücke

Bauarbeiten an 2 Wochenenden: Zwischen Luzern und Emmenbrücke fallen Züge aus

04.06.2026, 09:4604.06.2026, 09:53

Wer an den beiden nächsten Wochenenden mit dem Zug zwischen Luzern und Emmenbrücke unterwegs ist, kontrolliert vor der Abfahrt besser den Online-Fahrplan. Es verkehren dann nicht alle Züge, weil die Brücken über die Kleine Emme saniert werden.

Nach Angaben der SBB ist die Strecke jeweils vom Freitag 21.15 Uhr bis am Montag 05.40 Uhr teilweise gesperrt. Ersatzbusse werden eingesetzt.

Die SBB erneuern nach eigenen Angaben den Korrosionsschutz an zwei Stahlbrücken, welche im Gebiet Reusszopf über die Kleine Emme führen. Damit werde die Sicherheit der beiden denkmalgeschützten Bauwerke für weitere 40 Jahre gewährleistet, teilten sie mit.

Eine der beiden 160 Tonnen schweren Brücken war vor einem halben Jahr herausgehoben und durch eine Hilfsbrücke ersetzt worden. In der Zwischenzeit wurde sie saniert und am kommenden Wochenende wieder an ihren Standort gebracht. Am zweiten Wochenende wird die andere Brücke herausgehoben und durch die Hilfsbrücke ersetzt. (sda)

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