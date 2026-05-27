Für die ausfallenden EC-Verbindungen setzt Trenitalia Ersatzbusse zwischen Chiasso und Mailand ein. Bild: keystone

Einschränkungen wegen Bauarbeiten zwischen Chiasso TI und Mailand

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Bauarbeiten der italienischen Infrastrukturbetreiberin Rete Ferroviaria Italiana (RFI) werden zwischen dem 4. und 25. Juni an Wochentagen zwischen Chiasso im Südtessin und dem Mailänder Hauptbahnhof Milano Centrale zu Änderungen im Bahnverkehr führen. Reisende werden gebeten, die Online-Fahrpläne der SBB und unter trenord.it zu prüfen.

Die Arbeiten werden zu rund drei Stunden langen Streckenunterbrüchen, in der Regel von 10 bis 13 Uhr, führen, wie die SBB am Mittwoch weiter mitteilten. An sieben Werktagen fallen einige EuroCity-Züge aus, und bei sechs Zügen im TILO-Regionalverkehr RE80 kommt es an den betreffenden Tagen zu Streckeneinschränkungen.

An weiteren fünf Tagen halten sechs EuroCity-Züge Chiasso–Mailand nicht in Como S. Giovanni. Sechs TILO-RE80-Züge halten nicht in Como S. Giovanni und Como Camerlata. In diesen fünf Tagen sind in Chiasso auch die TILO-Verbindungen S10 und S40 eingeschränkt. Für die ausgefallenen TILO-Verbindungen steht ein von Trenord organisierter Ersatzbus zur Verfügung.

Für die ausfallenden EC-Verbindungen setzt Trenitalia Ersatzbusse zwischen Chiasso und Mailand ein. Es ist mit längeren Fahrzeiten zu rechnen. In den Bussen können zudem keine Velos mitgeführt werden.

Die EC-Züge, die ab Mailand nach Venedig weiterfahren, fallen zwischen Chiasso und Milano Centrale aus und verkehren zwischen Milano Centrale und Venedig normal. In der Gegenrichtung verkehren die Züge von Venedig in die Schweiz normal. Die Verbindungen nach Florenz fallen am 4. Juni zwischen Chiasso und Florenz und am 5. Juni zwischen Florenz und Chiasso aus. (sda)