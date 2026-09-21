Bahnstrecke zwischen Opfikon und Kloten ein Wochenende lang gesperrt

Der Streckenabschnitt zwischen Zürich Opfikon und Kloten wird ausgebaut, die Bahnstrecke für ein Wochenende gesperrt.

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Am Wochenende vom 25. bis zum 28. September können keine Züge zwischen Zürich Oerlikon und Bassersdorf verkehren.

Grund dafür sind Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Opfikon und Kloten, wie die SBB in einer Mitteilung schreiben. Zudem wird der Bahnhof Opfikon modernisiert.

Im Regionalverkehr sind die Linien S7 und SN7 betroffen:

Die S7-Züge werden zwischen Zürich Oerlikon und Bassersdorf in beiden Richtungen umgeleitet und halten ausserordentlich in Zürich Flughafen. Die Halte in Opfikon, Kloten Balsberg und Kloten entfallen.

Die SN7-Züge werden zwischen Zürich Oerlikon und Bassersdorf in beiden Richtungen umgeleitet. Die Halte in Opfikon, Kloten Balsberg und Kloten entfallen.

Für die ausfallenden Halte der S7 und SN7 setzen die SBB zwischen Zürich Oerlikon und Bassersdorf Ersatzbusse ein. Diese halten in Glattbrugg, Post (anstelle des Bahnhofs Opfikon), Kloten Balsberg und Kloten. Die Reisezeiten verlängern sich je nach Verbindung.

Auch auf den Fernverkehr haben die Bauarbeiten Auswirkungen:

Die IR36-Züge Zürich Flughafen–Basel fahren während der Bauphase 2 Minuten früher in Zürich Flughafen ab, jeweils zur Minute xx.54 statt xx.56.

Das raten die SBB

Die SBB empfehlen allen Reisenden, vor jeder Fahrt die aktuellen Verbindungen im Online-Fahrplan auf sbb.ch oder in der SBB Mobile App zu prüfen. Die Fahrpläne sind angepasst.

(ome)