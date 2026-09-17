SBB stoppen Bargeld-Zahlungen bei zahlreichen Automaten – das ist der Grund

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Die SBB haben in den letzten zehn Jahren ihren Billettautomaten-Bestand drastisch reduziert. Mittlerweile gibt es noch gut 1000 in der ganzen Schweiz. Und bei diesen gibt es nun eine grössere Veränderung: Wie der «K-Tipp» meldet, wird bei vielen Geräten die Bargeldzahlung gesperrt. Schon heute kleben auf diversen Automaten Zettel, auf welchen steht, dass «vorübergehend auf bargeldlose Zahlung umgestellt» worden sei.

Grund dafür ist angeblich Vandalismus, wie die SBB erklären. «Wir verzeichnen derzeit vermehrt Fälle von Aufbrüchen an Billettautomaten», so eine Sprecherin gegenüber dem «Blick». Dabei seien mehrere Geräte so stark beschädigt worden, dass man sie habe ersetzen müssen. Bei anderen sei die Bargeldannahme «präventiv deaktiviert» worden, sagt die Sprecherin.

Genauere Zahlen über Schäden oder Standorte mit bargeldfreien Automaten vermelden die SBB derzeit nicht. Unklar bleibt auch, bei welchen Geräten das Zahlen mit Bargeld später wieder möglich sein wird. Einzig Aare Seeland Mobil erklärte, die Sperre per 1. Oktober wieder aufheben zu wollen. Der Verkehrsbetrieb hatte Bargeldzahlungen «in Absprache mit den SBB» blockiert, wie er gegenüber dem K-Tipp verlauten lässt.

Wer derzeit trotzdem mit Bargeld bezahlen will, könne in einem SBB-Reisezentrum eine übertragbare Prepaid-Card beziehen und mit Bargeld aufladen, so die Sprecherin der SBB gegenüber dem «Blick».

Langfristig wird es in der Schweiz gar nicht mehr möglich sein, an solchen Automaten bar zu bezahlen. Bis spätestens zum Jahr 2035 plant die Alliance Swisspass, der Branchenverband des öffentlichen Verkehrs, gemäss K-Tipp einen «infrastruktur­losen Vertrieb», bei welchem Tickets nur noch mit dem Smartphone gekauft werden können. Der Bund ist mit diesen Plänen indes nicht einverstanden: Mitte Juli forderte er die ÖV-Branche dazu auf, analoge und anonyme Ticketkäufe weiterhin zu gewährleisten. (dab)