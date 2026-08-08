Trotz der gegenwärtigen Trockenperiode konnten sich die Besuchenden am Rapperswiler Seenachtsfest an einem Feuerwerk erfreuen. Bild: keystone

Feuerwerk mit Sonderbewilligung: Tausende am Rapperswiler Seenachtfest

Am Freitag ist in Rapperswil-Jona das dreitägige Seenachtfest gestartet. Es lockt jeweils Tausende Besucherinnen und Besucher ans Hafenbecken der Rosenstadt.

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Für das traditionelle Feuerwerk erhielten die Veranstalter trotz Trockenheit eine Sonderbewilligung.

Zum Auftakt des Volksfests standen mehrere Flugshows, unter anderem eine der Patrouille Suisse, sowie diverse Konzerte auf dem Programm. Nach dem Eindunkeln bot sich der Menschenmasse ein Feuerwerksspektakel über dem Zürichsee. Das Seenachtfest in Rapperswil dauert noch bis Sonntagnachmittag.

Dass die Festveranstalter trotz des aktuell geltenden generellen Feuer- und Feuerwerksverbots eine Sonderbewilligung für das grosse Feuerwerk erhielten, stiess im Vorfeld in Teilen der Bevölkerung auf Kritik. (sda)