Nemo kündigt Auftritt am ESC in Basel an – inklusive neuen Song

Für den Auftritt am diesjährigen ESC in Basel kündigt Nemo einen neuen Song an – den man definitiv noch nicht gehört hat, wie das Talent am Donnerstag auf Instagram ankündigte.

Noch im Januar gab es Gerüchte, wonach es für Nemo nicht gut laufe. Neben Schwierigkeiten mit Tourdaten oder dem Management wurde publik, dass der ESC-Star unter dem Druck stand, neue Musik vorzulegen.

Mitte April war Nemo dann am Bounce Cypher, dem Rap-Marathon von Schweizer Radio und Fernsehen SRF aufgetreten – mit einer geharnischten gerappten Kritik an der Musikindustrie: fehlende Unterstützung, Promo-Stress und niedrige Gagen.

Vor diesem Hintergrund wird die Fangemeinde gespannt hinhören, was Nemo am diesjährigen ESC bieten wird. Auf Instagram liess Nemo am Donnerstag jedenfalls wissen, es sei ein grosse Ehre, mit einem neuen Song auf die Bühne zurückzukehren. «I’m freaking excited to perform», so Nemo. (sda)