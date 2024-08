Roger Federer bei einem Auftritt in New York im Juni. Bild: keystone

Roger Federer hat sein Grundstück in Herrliberg ZH verkauft

Nach zwölf Jahren hat Ex-Tennisstar Roger Federer sein Grundstück in Herrliberg am linken Zürichseeufer wieder verkauft. Wie die «NZZ» berichtet, gehört das knapp 5800 Quadratmeter grosse Bauland nun der Zürcher Amini-Gruppe. Diese ist darauf spezialisiert, Grundstücke dieser Art zu überbauen und die Neubauprojekte im obersten Preissegment an anspruchsvolle Kunden zu verkaufen.

Wie viel das Grundstück kostete, bleibt unklar. Nach Angaben der NZZ schätzen Marktkenner die Summe auf rund 30 Millionen Franken. Damit dürfte sie nicht viel höher sein als der Kaufpreis von 29 Millionen Franken im Jahr 2011.

Dass es nun mit dem Verkauf geklappt hat, dürfte für Federer einer Erleichterung gleichkommen sein. Der Ex-Tennisstar hatte bereits vor rund fünf Jahren versucht, das Grundstück zu verkaufen, war mit seiner Preisforderung von 35 Millionen Franken aber erfolglos geblieben.

Ganz vom Zürichsee verabschieden wird sich Federer dennoch nicht. Der Baselbieter besitzt ein weiteres Grundstück in Rapperswil-Jona, wo seit Anfang 2020 Bauarbeiten laufen. Auf dem Grundstück, das rund dreimal so gross ist als dasjenige in Herrliberg, entsteht derzeit ein Komplex von sechs Gebäuden. (dab)