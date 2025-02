Pratteln: Einsatzkräfte im Einsatz. bild: zvg

Polizeirapport

Zwei Personen in Pratteln BL durch Schüsse tödlich verletzt

Am Montagabend kam es an der Oberemattstrasse in Pratteln BL zu einem Gewaltdelikt, bei dem zwei Personen zu Tode kamen.

Kurz nach 22.30 Uhr, erhielt die Polizei Basel-Landschaft die telefonische Meldung, dass vor einer Liegenschaft an der Oberemattstrasse Schüsse gefallen seien und eine Person am Boden liegen würde. An besagter Örtlichkeit konnten die Einsatzkräfte vor der Liegenschaft eine leblose Person feststellen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde das Opfer, eine 33-jährige Frau, durch Schüsse so schwer verletzt, dass es noch vor Ort verstarb. Innerhalb der Liegenschaft konnte eine verdächtigte Person, ein 70-jähriger Mann, ebenfalls mit tödlichen Schussverletzungen, festgestellt werden. Der genaue Tathergang ist zur Stunde noch offen und Gegenstand von laufenden Ermittlungen.

Vermutet wird ein Beziehungsdelikt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

(kek)