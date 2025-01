Polizeirapport

Schüsse in Aargau gefallen – eine Person verletzt

Am Samstagabend wurde eine Person in Kleindöttingen AG durch mehrere Schüsse verletzt. Die Person befindet sich allerdings in stabilem Zustand. Das berichtet «20 Minuten». Laut der Pendlerzeitung sind gegen 18.45 Uhr drei Schüsse gefallen.

Der Vorfall wurde durch die Kantonspolizei Aargau bestätigt. Der Täter ist unbekannt. Zurzeit wird nach ihm gefahndet. Auch das Motiv sowie die Beziehung zwischen Täter und Opfer sind bisher unbekannt.

(cmu)