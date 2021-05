Schweiz

Polizeirapport

Auf Auffahrunfall folgt Autobrand – Axenstrasse in Sisikon UR lahmgelegt



Auf Auffahrunfall folgt Autobrand – Axenstrasse in Sisikon UR lahmgelegt

Bei einem Auffahrunfall in einem Tunnel der Axenstrasse bei Sisikon UR sind am Sonntagnachmittag die beiden beteiligten Autos in Brand geraten. Die Fahrzeuginsassen konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Am Tunnel entstand grosser Schaden

Die Autos wurden völlig zerstört. Ein 59-jähriger Autolenker musste gegen 16 Uhr in dem Tunnel wegen Verkehrsüberlastung stark abbremsen, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte. Eine 21-Jährige merkte das zu spät und es kam zu der Auffahrkollision. Dabei gerieten beide Wagen in Brand.

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf rund 50'000 Franken. Die Flammen zogen zudem die Tunneleinrichtung und den Strassenbelag stark in Mitleidenschaft. Diese Schäden bezifferte die Polizei auf mindestens 100'000 Franken.

Die Axenstrasse wurde zwischen Flüelen und Sisiken für den Verkehr in beiden Richtungen gesperrt. Sie kann erst wieder geöffnet werden, wenn die Sicherheit gewährleistet ist. Wie lange die Reparaturarbeiten dauern, war am Sonntagabend nicht bekannt. Als Ausweichroute empfehlen die Behörden die Autobahn auf der anderen Seite des Urnersees via Seelisbergtunnel und Luzern. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung