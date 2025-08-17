Frau stirbt trotz Reanimationsmassnahmen beim Aareschwimmen in Solothurn

In Solothurn ist am Samstag eine Frau beim Aareschwimmen gestorben. Ersthelfende und eine Bootspatrouille bargen die 50-Jährige. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb die Frau laut der Kantonspolizei Solothurn aber kurze Zeit später im Spital.

Im Vordergrund steht ein medizinisches Problem, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte.

Die Frau sei während des Aareschwimmens im Bereich des Solothurner Landhauses in Not geraten. Als sie von Ersthelferinnen und -helfern und einer Bootspatrouille der Stadtpolizei Solothurn geborgen wurde, sei sie bereits regungslos gewesen. (sda)