Polizeirapport

Junge Telefonbetrügerin in Basel bei Ausreise festgenommen

Die Schweizer Grenzwache hat bei der Ausreise nach Deutschland eine mutmassliche Telefonbetrügerin beim Autobahn-Grenzübergang Basel-Weil angehalten. Die Kantonspolizei Stadt-Basel nahm die zur Fahndung ausgeschriebene 21-jährige Polin im Auftrag der Staatsanwaltschaft fest.

Der Frau werde vorgeworfen, an mehreren Telefonbetrügereien im In- und Ausland mit Deliktsummen in der Höhe von insgesamt mehreren hunderttausend Franken beteiligt gewesen zu sein, teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Montag mit. Die Frau war bereits am Freitagnachmittag festgenommen worden.

Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ermittelte die mutmassliche Betrügerin mithilfe internationaler Zusammenarbeit, namentlich mit deutschen Polizeibehörden.

Internationale Zusammenarbeit

Das Schweizer Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) hatte die Tatverdächtige während einer Kontrolle angehalten. Die Frau wollte nach Deutschland ausreisen.

Weitere Angaben machte die Staatsanwaltschaft mit dem Hinweis auf ermittlungstaktische Gründen nicht. Sie wird dem Zwangsmassnahmengericht nach eigenen Angaben Untersuchungshaft beantragen. (aeg/sda)