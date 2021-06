Schweiz

Amokfahrt endet unschön: Golffahrer dreht auf Zürichs Strassen komplett durch

Ein 51-Jähriger hat am Dienstagabend auf Zürcher Strassen gewütet: Nach einem Streit zuhause in Schwerzenbach setzte er sich in seinen VW Golf, verursachte auf der A1 bei Wallisellen mehrere Streifkollisionen mit zuvor provozierten Autofahrern, bremste ein Fahrzeug vollständig aus und griff den Lenker tätlich an.

Damit war die Amokfahrt des Golffahrers laut Mitteilung der Zürcher Kantonspolizei vom Mittwoch aber noch nicht vorbei. In der Stadt Zürich verursachte er weitere Kollisionen mit Fahrzeugen und gefährdete durch seinen Fahrstil mehrere Fussgänger. Erst beim Limmatplatz konnte die Polizei den Fahrer anhalten und festnehmen. Er musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. (sda)

