Polizeirapport

Forstwart verunglückt in Sörenberg LU tödlich

Ein Forstwart ist am Dienstag in Sörenberg LU bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der 47-Jährige verunglückte am Nachmittag im Lochweidli in steilem Gelände. Er wurde so schwer verletzt, dass er am Unfallort verstarb.

Dies teilte die Luzerner Polizei am Mittwoch mit. Zur Art des Unfalls machte ein Sprecher auf Anfrage der Keystone-SDA keine Angaben. Der Unfallhergang sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (sda)