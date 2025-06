Polizeirapport

Junger Mann bei Badeunfall in Sitten gestorben

Ein 22-jähriger Serbe ist am Sonntag in einem See in Sitten im Kanton Wallis ertrunken. Sein lebloser Körper wurde am frühen Abend von Tauchern geborgen, wie die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.

Im Wallis kam es am Sonntag zu einem tödlichen Badeunfall. Bild: kantonspolizei wallis

Der junge Mann ging am Sonntag kurz vor 20 Uhr im See der Domaine des Iles in Sitten schwimmen. Aus noch ungeklärten Gründen tauchte er plötzlich unter. Eine Person, die sich am Ufer befand, alarmierte daraufhin die Rettungskräfte.

Die Kantonspolizei Wallis, die Regionalpolizei der Städte im Mittelwallis, Taucher der Walliser Rettungsorganisation und die Feuerwehr von Sitten wurden sofort mobilisiert.

Gegen 21.30 Uhr konnten Rettungstaucher den Körper des 22-Jährigen lokalisieren, aber nur noch tot bergen.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Badeunfalls zu klären. (sda)