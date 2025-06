Ein 19-Jähriger Töfffahrer ist nach einem Selbstunfall seinen Verletzungen erlegen. (Symbolbild) Bild: keystone

Polizeirapport

Töfffahrer stirbt nach Selbstunfall in Hinwil im Spital

Ein Töfffahrer ist in der Nacht auf Montag im Spital verstorben. Er hatte sich Sonntagnachmittag bei einem Selbstunfall in Hinwil lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 16.10 Uhr auf der Schweipelstrasse in Richtung Wetzikon. Aus unbekannten Gründen fuhr der Töfffahrer in einen Kreisverkehr und anschliessend geradeaus, bis er mit einem Maschendrahtzaun kollidierte, wie aus einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich hervor geht.

Ein Rettungshelikopter flog den lebensbedrohlich verletzten Mann ins Spital, wo er dann verstarb.

Gemäss ersten Erkenntnissen könne eine medizinische Ursache nicht ausgeschlossen werden, heisst es weiter. Die genauer Unfallursache werde derzeit ermittelt. (sda)