Unfall: Bergtoter bei Suchaktion im Tessin gefunden

Polizeirapport

Bergtoter bei Suchaktion im Tessin gefunden

Die Tessiner Kantonspolizei und Bergretter haben am Samstagmorgen bei einer Suchaktion im Val Malvaglia einen Bergtoten gefunden. Der Fundort lag in unwegsamem Gelände auf etwa 2700 Metern über Meer unterhalb einer Bergsteigerroute. Am Samstagabend war die Identifizierung des Toten im Gang.

An der Suchaktion waren neben der Polizei die Rettungsflugwacht, ein Armeehelikopter, ein Helikopter eines Privatunternehmens sowie regionale Korps der Schweizerischen Alpinen Rettung beteiligt, wie die Kantonspolizei mitteilte. Malvaglia liegt im unteren Bleniotal. (sda)