Polizeirapport

42-jähriger Pole stürzt am Mont Pleureur VS in den Tod

Ein 42-jähriger polnischer Wanderer ist am Sonntag im Val de Bagnes im Wallis ums Leben gekommen. Der Mann stürzte oberhalb des Mauvoisin-Staudamms in den Tod.

Kurz vor 12.30 Uhr waren am Sonntag zwei Wanderer auf dem Abstieg vom Mont Pleureur in der Gemeinde Val de Bagnes unterwegs. Als sie sich auf einer Höhe von etwa 3400 Metern befanden, stürzte einer von ihnen aus noch ungeklärten Gründen in die Tiefe.

Der zweite Wanderer, der Zeuge des Unfalls war, alarmierte sofort die Rettungskräfte, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Die Einsatzkräfte, die mit einem Helikopter von Air-Glaciers zum Unfallort geflogen wurden, konnten nur noch den Tod des Wanderers feststellen.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung zur Klärung der genauen Umstände des Unglücks ein. (hkl/sda)