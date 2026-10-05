sonnig21°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

42-jähriger Pole stürzt am Mont Pleureur VS in den Tod

Polizeirapport

42-jähriger Pole stürzt am Mont Pleureur VS in den Tod

Ein 42-jähriger polnischer Wanderer ist am Sonntag im Val de Bagnes im Wallis ums Leben gekommen. Der Mann stürzte oberhalb des Mauvoisin-Staudamms in den Tod.
05.10.2026, 17:4605.10.2026, 17:46

Kurz vor 12.30 Uhr waren am Sonntag zwei Wanderer auf dem Abstieg vom Mont Pleureur in der Gemeinde Val de Bagnes unterwegs. Als sie sich auf einer Höhe von etwa 3400 Metern befanden, stürzte einer von ihnen aus noch ungeklärten Gründen in die Tiefe.

Der zweite Wanderer, der Zeuge des Unfalls war, alarmierte sofort die Rettungskräfte, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Die Einsatzkräfte, die mit einem Helikopter von Air-Glaciers zum Unfallort geflogen wurden, konnten nur noch den Tod des Wanderers feststellen.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung zur Klärung der genauen Umstände des Unglücks ein. (hkl/sda)

70 Prozent aller Wanderer erleben Absturzgefahr – die meisten gehen trotzdem weiter
70 Prozent aller Wanderer erleben Absturzgefahr – die meisten gehen trotzdem weiter
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
Töfffahrer prallt in Maienfeld GR in Signaltafel und verletzt sich
Jugendlicher wirft bei Wangen SZ Zigarette in Wiese – danach brennt die Trafostation
Ambulanz verunfallt in Neuenburg mit Patientin an Bord
Unfall zwischen Töfffahrern in Glashütten AG: 2 junge Männer schwer verletzt
Alkoholisierter E-Biker verletzt sich bei Selbstunfall in Gais AR
Frau liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei in Burgdorf
Zwei Personen in Einsiedeln SZ bei Sturz lebensbedrohlich verletzt
Mann prallt in Busswil in Baum und erleidet tödliche Verletzungen