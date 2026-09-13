Polizeirapport

73-jähriger Wanderer in Appenzell Ausserrhoden tot aufgefunden

Ein Wanderer ist in der Nacht auf Sonntag im Kanton Appenzell Ausserrhoden tot aufgefunden worden. Der Mann hatte sich laut Polizei am Vortag allein zu Fuss vom Kronberg in Richtung Urnäsch begeben. Trotz guter Wanderausrüstung stürzte er im Bereich Bettenwald aus unbekannten Gründen einen Hang hinunter und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Kurz nach Mitternacht ging bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Sonntagmorgen die Meldung ein, wonach ein 73-jähriger Mann nach einer Wanderung im Bereich Kronberg-Urnäsch nicht wie erwartet an seinen Wohnort zurückgekehrt sei. Daraufhin seien umfangreiche Suchmassnahmen eingeleitet worden, so die Polizei. Mit Hilfe der aufgebotenen Rettungsflugwacht wurde der Mann im Bereich Bettenwald gefunden, konnte aber nur noch tot geborgen werden. (sda)